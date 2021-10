Fiscalía de Madrid pide que no se judicialicen los casos de menores con comas etílicos al ser "un problema social"

La fiscal superior de la Comunidad de Madrid, Almudena Lastra, ha solicitado que no se judicialicen los casos de menores con comas etílicos en botellones al trasladarles a priori a la Fiscalía de Menores al suponer "un problema social" que hay que abordar.

Durante la presentación de la Memoria Anual de la Fiscalía de Madrid correspondiente a 2020, Lastra ha lanzado esta petición al constatar que los últimos menores puestos a disposición del Ministerio Público dependían de sus padres al tener la patria potestad y no eran tutelados.

"Hay que tener en cuenta que los botellones en esencia son ilegales. Es la Delegación de Gobierno quien tiene la competencia de adoptar medidas para que no existan botellones, que están ligados con comas etílicos.

Ante ello, ha solicitado a la Delegación de Madrid que, una vez identificados y avisados sus padres, se les traslade directamente a sus casas y no a priori a la Fiscalía de Menores".

"No constituye un delito y no puede ser que los menores pasen a priori a disposición de la Fiscalía de Menores sin perjuicio en el caso de que no se localice a sus padres. Es un problema social que hay que abordar y no judicializar. Hay que dar respuesta social", ha aseverado.