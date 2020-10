El fiscal de El Juicio de los 7 de Chicago critica la película de Netflix: "No se parece en nada a la realidad"

MADRID, 20 (CulturaOcio)

Uno de los fiscales que participó en juicio real en el que está basada El Juicio de los 7 de Chicago, la nueva película de Aaron Sorkin, ha criticado la adaptación de Netflix por su falta de fidelidad con los hechos reales y por pasar por alto gran parte de los que, a su entender, fueron los elementos clave del proceso judicial, que duró más de una década.

Antes de que Sorkin abordara la historia de Los 7 de Chicago, fue Steven Spielberg el primero que quiso adaptar el juicio al cine. Un proceso que tuvo lugar en 1969 tras los graves disturbios que tuvieron lugar durante las manifestaciones celebradas en el marco de la Convención Nacional Demócrata de 1968. Aunque miles de personas salieron a las calles sólo ocho fueron detenidas, de las cuales Bobby Seale fue juzgado por separado, y nombrado el sonado caso como El Juicio de los 7 de Chicago.

La película se ha convertido en un éxito de crítica y público en Netflix gracias a su reparto lleno de estrellas ya su tono desenfadado y a veces satírico con esos rápidos diálogos sello de la factoría Sorkin como gran vehículo narrativo. Sin embargo, según uon de los fiscales que estuvieron implicados directamente en el caso, al comenzar a compararla con el caso real, se encuentra muchas inconexiones y licencias creativas, sobre todo en los momentos correspondientes al juicio propiamente dicho.

El fiscal de Chicago Richard Schultz, que asistió al juicio real y que en la gran pantalla está encarnado por Joseph Gordon-Levitt, ha denunciado en una entrevista con NBC Chicago que todas las escenas que aparecen en los juzgados no se corresponden con la realidad. "Creo que las actuaciones son muy buenas, pero no se parecen para nada al juicio real. La película es divertida de ver, pero no es más que una fantasía. Eso es todo", aseguró.

Por un lado, Schultz reconoce el valor de la película de Netflix como puro entretenimiento, y su capacidad para llevar la historia de Los 7 de Chicago al gran público. Pero también lamenta que, como otras muchas otras cintas históricas o biográficas, poco se corresponde con la realidad.

En este sentido, el propio Sorkin ha recalcado durante la promoción del filme que su largometraje no pretendió nunca ser una reconstrucción fidedigna de los hechos, sino que se trata de una obra de ficción basada en un caso real. "Esta película no es un documental, no es periodismo", afirmó el director en un encuentro virtual con varios medios de comunicación entre los que se encontraba Europa Press y en el que aseguró que su intención nunca fue la de simplificar los acontecimientos ocurridos en el año 1968.

Con un extenso elenco plagado de rostros conocidos como los de Eddie Redmayne, Sacha Baron Cohen, Joseph Gordon-Levitt, Mark Rylance o Michael Keaton, El Juicio de los 7 de Chicago relata no solo el proceso judicial al que se enfrentaron siete hombres, sino también cómo lo que empezó como una manifestación pacífica contra la guerra de Vietnam terminó en un violento enfrentamiento con la policía y la Guardia Nacional.