La fiscal general: Las mujeres deben saber que la Justicia las va a entender

La fiscal general del Estado, María José Segarra, ha destacado este lunes, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que uno de los grandes retos de la Justicia es transmitir que "estamos dispuestos a acoger a todas las víctimas, y que las vamos a atender y entender".

En declaraciones a Efe, Segarra ha asegurado que queda mucho por hacer en la lucha contra el maltrato y, sobre todo, en años como este, en los que hay hasta el momento 51 mujeres asesinadas y 43 menores huérfanos.

"Siempre queda por hacer desde el ámbito de la Justicia, tenemos muchas barreras que vencer, de esos estereotipos que hay que ir cambiando para hacer frente a esta situación", ha comentado la fiscal general.

Según Segarra, hay que implementar la formación y no solo la especialización, sino también la empatía con la víctima cuando da el paso de denunciar.

A su juicio, hay que seguir trabajando en este aspecto porque solo 11 de las 51 asesinadas este 2019 habían denunciado, con lo que queda claro que hay un número de mujeres que no acude a la Justicia "y no cuentan que están siendo maltratadas".

"Nuestro objetivo no es solo mejorar la atención de las que vienen, sino transmitir que estamos dispuestos a acoger a todas y que somos empáticos y que las vamos a atender y entender. Creo que ese es nuestro reto", ha subrayado.

Segarra ha incidido en lo importante que es la forma en que se acoge a estas mujeres para que denuncien: "Cuando viene una mujer a denunciar tiene que sentirse atendida; a veces un gesto puede originar que se sientan rechazadas o no creídas".

"Están en una situación psicológicamente tan vulnerable que es tan fácil que se echen para atrás o que se den media vuelta y no formulen la denuncia. Por eso tenemos que, no solo que buscar cómo interpretar nuestras normas en clave de igualdad sino ir mas allá y lograr esa calidez, esa recepción hacia las denuncias", ha añadido.

La fiscal general, no obstante, ha dicho que se debe luchar contra esta lacra no solo desde la Justicia sino que debe ser "una implicación social" y, en ella, juegan un papel destacado los medios de comunicación porque, en su opinión, se están viviendo "unos cambios radicales en la forma de atender y prestar atención a este problema".

Sobre la actitud de algunos políticos que no comparten las reivindicaciones de este día, Segarra ha recordado que en su momento se han tenido que abrir algunas diligencias por declaraciones que no eran las adecuadas o que van en contra del compromiso de la no discriminación.