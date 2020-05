Fiscal y acusación no ven motivación para repetir el juicio contra el Chicle

La familia de Diana Quer y la Fiscalía han pedido este martes al Tribunal Superior de Justicia de Galicia que confirme la pena de prisión permanente revisable impuesta a José Enrique Abuín Gey, alias el Chicle, condenado por asesinar y abusar de la joven madrileña en agosto de 2016, mientras que la abogada defensora ha solicitado la repetición del juicio.

El alto tribunal gallego ha acogido hoy, tras dos aplazamientos a causa de la pandemia, la vista para estudiar el recurso de apelación presentado por la defensa del reo, que ha seguido la jornada por videoconferencia e incluso ha pedido la palabra.

Después de escuchar tanto a la defensa como a las acusaciones pública y privada, Abuín Gey ha afirmado: "No oculté nada. Nada más. Muchas gracias".

En una muy breve intervención antes de que la apelación quedase vista para sentencia, el encausado ha respaldado el alegato de su letrada y ha puesto en duda los trabajos policiales y periciales al asegurar que "hay cosas" en las que "se puede demostrar" que los investigadores "han mentido".

María Fernanda Álvarez, la letrada que se ocupa, por el turno de oficio, de la defensa, ha solicitado en un vehemente discurso la repetición de un juicio oral que, en su opinión, nació, se desarrolló y resolvió de forma contaminada por la presión mediática" que rodeó el caso desde el mismo momento de la desaparición de la chica durante las fiestas patronales de A Pobra do Caramiñal (A Coruña).

El juicio tras el que se le impuso la máxima pena privativa de libertad a su patrocinado no fue, para Fernanda Álvarez, un proceso ni imparcial, ni garantista, ni limpio por lo que, a su parecer, procedería declarar la nulidad de aquella vista oral, es decir, procedería devolver la causa a la sección sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña, con sede en Santiago de Compostela, para juzgarla de nuevo.

Álvarez ha ahondado en que la presión mediática resultó un hecho determinante para condenar a Abuín Gey como autor de un delito contra la libertad sexual, necesario para la tan aclamada prisión permanente revisable pese a que tal y como hizo constar el jurado popular no quedase probado por imposibilidad, al estar el cuerpo sumergido en el agua, un delito de violación.

Ni Ministerio Público ni acusación particular comparten la idea de que la presión mediática privase a Abuín Gey de su derecho a la presunción de inocencia.

El fiscal superior de Galicia, Fernando Suanzes, ha indicado que pese a que la defensa del Chicle realizase brillantemente numerosas consideraciones durante el transcurso de un juicio que hoy intenta poner en duda, ahora ha presentado un recurso que técnica y esencialmente se concentra en el artículo 24 de la Constitución Española con lo que parece que "estuviéramos con un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional".

Sobre la prensa, ha ahondado Suanzes en el hecho de que hay procesos judiciales con una presión mediática superior a otros, "y esto hay que admitirlo", pero ha añadido que no por ello hay que dar por supuesto que tal hecho hubiese "perturbado a los jurados" porque, en este caso, el veredicto de ese órgano ha demostrado que el jurado tiene una capacidad suficiente y no presume nada al no dar por probada la violación y limitarse a la referencia de actos sexuales no determinados.

No parece que la presión social haya influido, ha insistido el fiscal superior de Galicia.

De igual forma, el abogado que representa a los padres de Diana Quer, el letrado Ricardo Pérez Lama, ha defendido la condena a prisión permanente revisable porque, entiende, quedaron probados todos los delitos por los que se condenó a Abuín Gey.

Considera Lama, incluso, y así lo ha expresado, que se trata de un veredicto impecable y de libro por la mencionada determinación de un delito de asesinato con alevosía subsiguiente a otro contra la libertad sexual y cree que la defensa ha empleado la vista de apelación para imponer otra versión de los hechos cuando la versión del acusado es absolutamente inviable.

Con el recordatorio de una exhausta instrucción recogida en más de cinco mil folios, Lama ha subrayado que la conclusión a la que llegó el jurado es la lógica y la única posible, pues en el fatal desenlace de la chica hubo un móvil sexual.

Juan Carlos Quer, el padre de la víctima, ha querido estar en A Coruña, donde ha escuchado atentamente todo lo dicho, y ha rechazado que el juicio deba volver a repetirse porque en su momento se trató de un procedimiento judicial que, con todo el dolor, fue retransmitido a todos los ciudadanos españoles, hasta con los detalles más escabrosos".

Por ello, ha dicho que confía en que el recurso sea desestimado y se mantenga la condena a prisión permanente revisable para alguien que, a su entender, no es reinsertable.

Diana Quer desapareció el 22 de agosto de 2016 cuando no regresó de una fiesta local en A Pobra do Caramiñal, localidad en la que veraneaba con su madre, Diana, y su hermana pequeña, Valeria. Su cuerpo sin vida fue hallado en la madrugada del 31 de diciembre de 2017, en una nave de Asados, en el vecino municipio de Rianxo, muy cerca de la casa que habitan los padres del Chicle. EFE

