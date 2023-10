Fiona Ferrer zanja por fin los rumores de un posible idilio con Albert Rivera

MADRID, 1 (CHANCE)

A finales de verano, Albert Rivera daba mucho que hablar al protagonizar unas imágenes con Carla Cotterli en un barco de Ibiza. A pesar de que el expolítico había sido relacionado hacía apenas una semana con la actriz Aysha Daraaui, sus instantáneas derrochando besos, abrazos y gestos de cariño con la diseñadora dejaban claro quién era la mujer que le había devuelto la ilusión tras su reciente separación de Malú.

Aunque ninguno de ellos ha confirmado todavía que entre ellos haya algo más que una amistad, las imágenes hablaban por sí solas. Y es que la influencer y empresaria, que posee su propia agencia de eventos y su marca de moda, llevaría semanas compartiendo su tiempo libre con el expolítico.

Pero este no ha sido el único nombre con el que se le ha relacionado a Albert, ya que antes del periodo estival, se especuló con que podía haber tenido un romance con la escritora Fiona Ferrer, quien ya dejó claro ante las cámaras que entre ellos lo único que existe es una amistad.

Este sábado, Fiona no se quiso perder la monumental fiesta por sus 100 años de historia que celebró Disney en el Teatro Real de Madrid y le preguntamos por las imágenes de Albert con Carla, a lo que no quiso contestarnos nada, pero al referirnos al posible idilio que habría tenido con él en el pasado, no dudó en lanzarle un zasca bastante sonoro: "¿yo? Nunca, nunca, nunca ¡ya le gustaría!".