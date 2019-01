La fiesta de cumpleaños 'galáctica' de Martín, hijo de Sara Carbonero

MADRID, 5 (CHANCE)

El pasado jueves tuvo lugar una fecha de lo más especial para Sara Carbonero, pues su pequeño Martín soplaba cinco velas y la periodista no dudo en compartir en su perfil de Instagram un mensaje muy emotivo a su primogénito donde destacó lo generoso, detallista, empático y sensible que es su hijo.

Un día después, la mujer de Iker Casillas y sus hijos disfrutaron de una fiesta temática de Star Wars para celebrar por todo lo alto el quinto cumpleaños de Martín donde no faltó el mismísimo Darth Vader y los Soldados Imperiales a la gran celebración.

Además, los asistentes al banquete pudieron disfrutar de algunas 'delicatessen' inspiradas en la saga galáctica, como por ejemplo una tarta de cuatro pisos con foundant azul y la tipografía de las películas, además de Chewbacca, el maestro Yoda o el droide BB-8, chupachups, cupcakes de chocolate rematados en nata y galletas decoradas con personajes míticos de Star Wars.

En la fiesta tampoco faltó la música en directo y los pequeños se enfundaron en dos trajes negros para ambientar aún más la velada. La que fuese presentadora de Telecinco quiso inmortalizar un momento en stories en el que salen Lucas y Martín jugando con muñecos junto con la legendaria frase del universo de ficción "may be the force with you".