FICMEC mostrará en Madrid a través de cuatro largometrajes los efectos del cambio climático en el mundo

El Festival Internacional de Cine Medioambiental de Canarias (FICMET) mostrará en Madrid a través de cuatro largometrajes los efectos del cambio climático en el mundo y el activismo de los jóvenes ambientales.

Las cuatro películas serán proyectadas la próxima semana en la sede de la delegación del Gobierno canario en Madrid con motivo de las actividades organizadas durante la XXV Conferencia de las Partes de Cambio climático de la ONU de Chile (COP25) que se celebra en la capital española.

Los filmes serán presentados por el director del FICMEC, David Baute, ya que han sido premiados en el festival de cine internacional que se celebra en Garachico (Tenerife).

Así, el martes 10 de diciembre se proyectará 'Anote's Ark'; el miércoles, 'Thank you for the rain'; el jueves, 'Le glace et le ciel' y el viernes será el turno de 'Youth unstoppable'.

'Youth unstoppable' narra la vida de Slater Jewell-Kember, una joven canadiense que hace ya varios años comenzó, con nueve años a ejercer su activismo ambiental y que forma parte del movimiento juvenil global que ha emergido en los últimos años.