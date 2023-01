F.González ve necesaria una ordenación del monte pero respetando al paisanaje

El expresidente del Gobierno Felipe González ha advertido de que detrás de los grandes incendios forestales no solo está el abandono del territorio, sino el cambio climático, y para luchar contra ellos se requiere dinero y más medios, además de una ordenación de la masa forestal que respete el paisaje y el paisanaje, es decir, a la población.

Así lo ha puesto de manifiesto durante su participación, junto al presidente de Aragón, Javier Lambán, en el foro El desafío de los grandes incendios forestales. Impactos en el territorio que se celebra este miércoles y mañana jueves en Zaragoza, organizado por el Gobierno autonómico, en colaboración con la Fundación Felipe González y su palanca Megaincendios: entre el caos y la oportunidad.

En 2022 los incendios calcinaron 309.000 hectáreas en España, un territorio "cinco veces superior a la provincia de Álava", de las que más de 20.000 se quemaron en Aragón en unos fuegos que llegaron a comprometer la seguridad de cascos urbanos, como el de Moros, y obligaron al desalojo de trece municipios y a más de 3.300 personas.

Pero como ha puesto de manifiesto el meteorólogo Eduardo Lolumo en la introducción del foro y que también ha recordado después el propio Felipe González, no es un fenómeno que ocurra solo en territorios de clima seco y cálido, sino también "en lugares del mundo donde no están acostumbrados", como Siberia, donde los incendios arrasaron 800.000 hectáreas, y también "miles" en bosques de Norte América.

"Además ahora son megaincendios", ha dicho Lolumo, de sexta generación, antes "raros", que liberan una gran cantidad de energía, "como una tormenta", y que son difíciles de controlar, en los que "parece que el factor clave es la temperatura y la humedad", aunque también se apunta, ha agregado, al abandono de la agricultura y ganadería, al cúmulo de combustible o al mal uso de los incendios controlados.

También ha coincidido González en que "no solo el abandono" del territorio es la causa y ha dicho que hay zonas que nunca habían visto incendios de esas magnitudes y que ahora los tienen, por lo que "solo hay un elemento común: el cambio climático", ha asegurado el expresidente.

González ha reconocido que en la lucha contra incendios se necesita más dinero pero ha insistido en la importancia de contar con planes de ordenación y de la colaboración público-privada para, por ejemplo, aprovechar la masa forestal para la transformación en energía, pero para ello, ha subrayado, "hay que conocer y respetar al paisanaje".

"Nos encontramos con un exceso de sabiduría banal que pretende hacer desde los despachos lo que los paisanos llevan haciendo desde hace siglos", ha criticado González.

Por su parte, el presidente aragonés, quien ha definido como "atroz" el pasado verano, ha advertido de que en esta Comunidad es "impensable hacer política sin colocar la despoblación en el frontispicio de cualquier programa", al tiempo que ha criticado la "visión romántica" de quienes plantean soluciones basadas en elementos del pasado.

"No hay posibilidad de volver al pasado, no va la gente al monte para recoger leña para calentarse; no hay ovejas; no hay cabras. O se recurre a la colaboración público privada o no hay forma de limpiar", ha apuntado Lambán, al recordar que pese al "grandísimo esfuerzo" y "buena gestión" del departamento de Agricultura el impacto es "ínfimo en relación a lo que habría que hacer".