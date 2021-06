Fernando, solicitante del Ingreso Mínimo Vital: ''si lo cobrara no habría pisado la pobreza''

La pandemia ha pasado mayor factura a los más desfavorecidos. La crisis generada por el COVID-19 ha provocado que un millón de personas cayeran por debajo del umbral de la pobreza, casi 800.000 de ellas en la pobreza severa durante los meses de pandemia. Estas personas viven con menos del equivalente a 16 euros al día.

Son ya 5,1 millones quienes están en situación de pobreza severa según el último informe de la ONG Oxfam Intermón. Para estas personas cobra más importancia que nunca recibir el Ingreso Mínimo Vital. Esta ayuda, aprobada por el Gobierno en mayo de 2020, pretendía acabar con el 80% de la pobreza severa en España. En concreto, desde el ejecutivo se marcó la cifra de llegar a las 850.000 familias, unos 2,5 millones de ciudadanos.

Nada más lejos de la realidad. Según los últimos datos proporcionados en el mes de mayo por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el IMV apenas ha alcanzado el 30% de los hogares en riesgo de exclusión tras más de un año vigente.

''Me siento abandonado. Si yo cobrara el Ingreso Mínimo Vital no habría pisado la pobreza, con lo poco que pido'', cuenta Fernando. Tiene 62 años y lleva casi un año esperando recibir este subsidio. Como él, miles de personas más siguen sin saber el motivo por el que no reciben esta ayuda. La realidad es que 2 de cada 3 de las solicitudes son rechazadas a pesar de que una gran parte cumple con cada uno de los requisitos especificados por el Gobierno.

¿Por qué no llegan estas ayudas?

Muchas personas se lo cuestionan. ¿Por qué no recibo el IMV a pesar de cumplir con todos los requisitos? El ritmo al que se resuelven las solicitudes no es suficientemente rápido para ayudar al volumen actual de solicitantes. A esto se suma un procedimiento realmente complejo, con numerosas barreras de acceso, lo que genera que de las más de un millón de solicitudes registradas, se denegaran algo más de la mitad.

''Yo creo que se ha hecho una cortina de humo, no hay infraestructuras, ni medios y la realidad es que solo un 30% lo ha recibido. Las familias están sin nada'', cuenta Íñigo Ortiz. Dirige un comedor social en Madrid y día a día ayuda a muchas familias para que reciban el Ingreso Mínimo Vital, aunque en la mayoría de casos sin suerte.

Esta situación no escapa de las grandes ONG's, desde Cáritas solo el 3,6% de las personas atendidas son beneficiarias del ingreso mínimo, mientras que a un 13% de los solicitantes se les ha denegado. El volumen de solicitudes rechazadas sigue creciendo hasta tal punto que muchos de los solicitantes han decidido emprender la vía judicial para intentar arreglar estas denegaciones.

España, uno de los países con mayor riesgo de pobreza

Actualmente, nuestro país es el cuarto país de la Unión Europea con un mayor número de personas en riesgo de pobreza. Solo nos superan países como Rumanía, Bulgaria y Estonia. En concreto, uno de cada cinco españoles se encuentran en esta situación, un dato superior al de la media comunitaria según los datos de Eurostat.

¿Y este incremento dónde se ha notado? En las famosas colas del hambre. Las ONG's no dan a basto y el volumen de llegadas continúa incrementándose con el paso de los meses. Sin ir más lejos, según el informe Foessa de Cáritas, el número de ayudas creció en un 56% en comparación con años anteriores, con algo más de medio millón de nuevos demandantes.