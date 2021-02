Fernando Simón se negaba a cancelar vuelos desde Brasil 11 días antes de la llegada de la variante brasileña

Confirmado. La variante brasileña se encuentra en la Comunidad de Madrid. ¿Cómo ha entrado? Por el aeropuerto de Barajas, un varón de 44 años. ¿Qué día entró? El 29 de enero, habiendo presentado en Brasil una PCR con resultado negativo. Aun así, once días antes de que este hecho ocurriese, Fernando Simón, un lunes 18 de enero aseguraba que cancelar vuelos procedentes de Sudáfrica era "un canto al sol", en respuesta a la petición de Isabel Díaz Ayuso, además de negarse a cerrar fronteras con Brasil, algo que el Gobierno terminaría haciendo este martes 2 de febrero (4 días después del primer caso).

La crítica de Simón a Ayuso por la que no se cerró Barajas

Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, aseguraba hace varias semanas que nuestro país estaba en el pico de la tercera ola. Además, decía que es probable que los datos se estabilicen o desciendan en las próximas semanas.

Una vez analizados los datos, un periodista le preguntaba sobre la petición que ha hecho Ayuso al Gobierno. La presidenta regional pedía al Gobierno central que suspenda las conexiones aéreas con Sudáfrica y Brasil tras la aparición de nuevas cepas de coronavirus detectadas en estos países.

"Las conexiones con Sudáfrica, no sé quién lo propone, pero con Sudáfrica sería un canto al sol. En las últimas semanas no hemos recibido ni un vuelo de Sudáfrica", decía el epidemiólogo, dando a entender que no era necesario.

No obstante, de Brasil sí se han recibido vuelos. Así se escudaba Simón: "A todos se les exigía tener una PCR previa negativa y todos los viajeros que han venido de Brasil y tenían algún derecho a venir. Si no recuerdo mal creo que el 80% eran españoles que venían a España. Otro porcentaje importante del 20% eran ciudadanos con residencia en España y otro porcentaje ya pequeño eran personas que tenían derecho por alguna de las excepciones que hay hechas a las prohibiciones de vuelo".

Dos semanas después, España suspendió los vuelos desde Brasil y Sudáfrica para contener las nuevas variantes de covid. Se repite así el 'modus operandi' que realiza el Ejecutivo y el director del CCAES. Esto es: Ayuso propone algo, la critican por ello y poco después toman esta medida. Con el agravente de que en Madrid, desde este viernes, sabemos que ya está presenta la variante brasileña.