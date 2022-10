Fernando Simón aboga por definir la Covid persistente y trasladar al ámbito de la salud laboral las posibles secuelas

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, ha destacado este miércoles en Oviedo la necesidad de definir claramente lo que es el Covid persistente y como trasladar probables "secuelas" al ámbito de la salud laboral. Se ha referido a las posibles compensaciones para aquellos profesionales que han estado más expuestos que el resto de la sociedad por su trabajo.

Ha incidido Simón en que actualmente se han definido ya más de 200 síntomas que se asocian a personas que han padecido el Covid, pero lo cierto es que "no es fácil definir bien qué es el Covid persistente porque además algunos de esos síntomas desaparecen con el tiempo y otros permanecen".

Por ello ha destacado la importancia de los grupos de expertos y sociales que están estudiando estos síntomas, que en ocasiones pueden llegar a ser secuelas, para ver como se tiene que contar todo esto "dentro del ámbito de riesgos laborales y las compensaciones que deban de tener las personas que por su profesión se han expuesto a un riesgo mucho mayor que el resto de la sociedad a la infección por coronavirus".

"Obviamente no es fácil, la exposición al virus se pudo producir en múltiples ámbitos, pero si que hay muchas profesiones que se han expuesto fundamentalmente durante su trabajo y todo esto va haber que considerarlo", ha dicho Fernando Simón, que ha indicado que el primer paso será definir perfectamente que es el Covid persistente, cuáles pueden ser sus secuelas y una vez definidas buscar los mecanismos para reconocerlas.

Fernando Simón, que ha ofrecido una charla en las jornadas de UGT sobre salud laboral, ha indicado que "si la crisis sanitaria generada por el Covid, al menos en nuestro país ya se ha terminado, pero la emergencia sanitaria todavía está y todavía va a durar tiempo porque la pandemia no ha terminado".

Sobre la obligatoriedad del uso de mascarilla en el transporte, Fernando Simón se ha mostrado partidario de "ser prudente de esperar antes de tomar la decisión de mantener o no esta última medida no farmacológica que aun está implementada".

"El objetivo es proteger a los más vulnerables y ese único uso obligatorio de mascarilla, al ,margen de los centros sanitarios es en los transportes públicos y la razón es fundamentalmente la voluntariedad", ha explicado Simón, que ha manifestado que uno puede elegir ir o no a un concierto o una fiesta o evento concurrido pero hay mucha gente que no puede decidir o no si usa el transporte público.

Ha indicado que de las infecciones respiratorios que se detectan en Primaria el virus mayoritario a día de hoy es la gripe que está produciendo muchos más casos que el SARS-COV2, aunque proporcionalmente los casos de covid son más graves. "Poco a poco el virus va encontrando su nicho y por tanto tenemos que entender que la situación es diferente y los riesgos han cambiado, aunque no podemos bajar completamente la guardia".

UNA CUESTIÓN DE TODOS

Ha manifestado que durante esta pandemia han sido casi más importantes las personas que habitualmente "consideramos de un nivel social menor que las de alto nivel", es decir, han sido claves reponedores de supermercados, personal de limpieza, transportistas y todos los que permitían que las normas duras se aplicaran.

"Nos hemos dado cuenta de que la importancia de los trabajos no tiene tanto que ver con los altos salarios, y que no ha sido sólo un problema sanitario, sino que todos los sectores debían colaborar para salir de la epidemia", ha dicho Simón que ha añadido que es necesario entender que las emergencias sanitarias son "una responsabilidad de todos".

AGENCIA DE SALUD PÚBLICA

Preguntado por el interés del Principado de albergar la Agencia Española de Salud Pública, el director del centro de coordinación de alertas y emergencias ha indicado que no es una cuestión que le competa.

"No tengo ni parte ni arte en esa decisión. No se lo qué va a pasar ni dónde va a estar", ha indicado Fernando Simón, que ha optado por "no mojarse en una cuestión que es más una decisión política".

No obstante ha celebrado que sean varias las CCAA que se han ofrecido a albergar dicha agencia y que por tanto se considere la Salud Pública cada vez una cuestión más relevante.