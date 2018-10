Fernando Guallar, de su 'no' amor con Andrea Duro: "No somos pareja para nada"

MADRID, 23 (CHANCE)

Como amantes de los viajes y usuarios de los hoteles habitualmente por el ritmo de trabajo que llevan, la modelo Judit Mascó y el actor Fernando Guallar fueron los encargados de inaugurar el primer Hotel Palacio de Coolrooms en el centro de la capital madrileña.

En este evento, el intérprete de Velvet nos habló de toda la polémica generada entorno a su supuesta relación con Andrea Duro. El periódico El Español desveló esta información y la actriz se molestó específicamente con un titular donde se podía leer: "Andrea Duro se quita las penas que le dejo Chicharito en la cama del actor Fernando Guallar". Ahora, el propio Fernando nos explica en exclusiva para las cámaras de Europa Press sobre cómo vivió toda esta situación.

CHANCE: Tú también sabes muchos de hoteles has tenido que viajar mucho por tu trabajo.

Fernando Guallar: Sí, realmente no paro de viajar porque independientemente del trabajo también me gusta mucho viajar, siempre me han gustado los hoteles. Cuando encuentras hoteles en los que te encuentras como en casa, es maravilloso.

CH: ¿El último viaje que te haya marcado?

F.G: Acabo de estar hace poco en México y me ha encantado quitarme los prejuicios que tenía de ese país. Tenía ciertos prejuicios y llegué y he estado tres semanas y ha sido maravilloso, me ha gustado mucho el viaje a México.

CH: ¿Otro viaje que te gustaría hacer?

F.G: Tengo que ir ya a Oriente, me apetece ir a Japón, me han hablado de ellos y Japón es de los próximos destinos, igual en un mes estoy ahí, viajo mucho y lo decido de repente.

CH: ¿Qué tal en Velvet?

F.G: Ahora estamos en parón, descansando, que también es muy bienvenido y nos incorporaremos en marzo para a última temporada con la que se le da el broche final a la serie que se merece un final digno, están trabajando todos los equipos para que así sean, habrá muchas sorpresas.

CH: ¿Qué más proyectos tienes?

F.G: Hay cosas, estamos esperando una cosa muy bonita pero hay que encajar fechas y hay que ver, prefiero no gafar nada pero estoy contento con la respuesta al trabajo y con las llamadas que hay. Tengo pendientes también el estreno de dos películas Amor no te llame amor que es una película documental tremendamente hermosa y una película más comercial que se llama Gente que viene y bah con Clara Lago.

CH: No te está yendo nada mal.

F.G: Estoy contento pero creo que es importante parar y valorar un poco todos los cambios que te pasan, he salido hace poco de la escuela y creo que este viaje tan bonito que se va desarrollando es importante analizarlo.

CH: Te habían relacionado con una compañera de trabajo.

F.G: Sí.

CH. ¿Cuándo lees estas noticias te chocan?

F.G: Me chocan pero no mal. Entiendo que despertamos intereses y que de repente fue muy curioso porque Andrea es amiga, desde luego que no somos pareja para nada pero estábamos en una rueda de prensa y ese día salió la noticia. Ella se enfadó un poco, pero nos juntarán con 700 personas, no pasa nada, me río de ellos. Sí que hubo algunos titulares que me parecieron fuera de lugar en cuando a la posición de la mujer frente al hombre, eran muy absurdos. Nos reímos de los que teníamos que reírnos y dijimos lo que teníamos que decir. No será la primera vez que pase y si es con una chica como Andrea, bienvenido sea.

CH: Eso es que está soltero.

F.G: Solterísimo, la verdad y estoy bien así.

CH: ¿Qué te gustaría de una mujer?

F.G: El amor yo creo que lo que tiene que ser es honesto, leal y tiene que haber mucha escucha con la pareja. Desde ahí construir cualquier cosa que quieras, estamos en una época de cierta crisis de honestidad, de una potencia muy grande a lo superficial y creo que eso a las parejas hace daño. Hace daño la tecnología, la clave para que funcione es la honestidad.