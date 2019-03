Feministas reclaman más primeros puestos para mujeres en listas electorales e insisten en la paridad total

Asociaciones feministas han reclamado más primeros puestos ocupados por mujeres en las listas electorales de los partidos, al tiempo que han insistido en lograr la paridad total (50% de hombres y 50% de mujeres) en su composición.

La mayoría de las listas presentadas al Congreso por PP, PSOE, Unidas Podemos, Ciudadanos y Vox para las elecciones del próximo 28 de abril están encabezadas por hombres. El PP de Pablo Casado es el que lleva más mujeres de cabeza de lista (44,23%), seguido del PSOE (42%), Unidas Podemos (40%), Ciudadanos (38%) y por último Vox, con un 25%.

Las asociaciones feministas consultadas por Europa Press se han mostrado "satisfechas" por la composición equilibrada de hombres y mujeres en las listas electorales, que impone la Ley de Igualdad. La norma establece que ninguno de los sexos tenga una presencia inferior al 40 por ciento ni superior al 60 por ciento.

En declaraciones a Europa Press, la presidenta de la Federación de Mujeres Progresistas, Yolanda Besteiro, ha recordado la necesidad de "apostar" por la paridad total el 50/50, pero no solo en las listas electorales, si no para los "distintos cargos". A su juicio, es importante que los primeros puestos "no sean asumidos" mayoritariamente por hombres "en detrimento de las mujeres".

Desde la Fundación Mujeres, la presidenta Marisa Soleto ha saludado que los partidos "se hayan dado cuenta" de que "hay que superar" el mínimo marcado en un 40% de mujeres. En cualquier caso, lo ha achacado a la ley de Igualdad que obliga a ello y que, en este sentido, a su juicio, "ha mostrado eficacia".

"Gracias a la legislación vigente España tiene una representación en el legislativo equilibrada, no así en otros estamentos", ha señalado en declaraciones a Europa Press. "El auténtico titular será un Parlamento que tenga más mujeres que hombres", ha añadido.