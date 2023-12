Feministas abolicionistas piden reunión con Sánchez para exigir el fin de la prostitución

La Plataforma Estatal de Organizaciones de Mujeres por la Abolición de la Prostitución ha solicitado una reunión con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a quien piden un "compromiso nítido" para acabar con la prostitución mediante el impulso de una ley que castigue al putero y proteja a las mujeres.

Esta plataforma ha registrado este viernes en el Congreso de los Diputados una propuesta de legislación, así como la petición de reunión con Sánchez.

La portavoz de esta agrupación, Rosario Carracedo, ha explicado que exigen un "compromiso nítido" del Gobierno con la abolición de la prostitución. En ese sentido, ha precisado que esperan poder debatir con Sánchez su propuesta de ley abolicionista del sistema prostitucional: "Entendemos que debe ser una prioridad del nuevo Gobierno el abordar una de las prácticas de violencia de poder más graves que se cometen contra las mujeres", ha indicado.

Carracedo ha asegurado que un centenar de organizaciones feministas participaron en 2020 en la redacción de este texto registrado, que cuenta con tres elementos principales: protección y reparación de las víctimas, desactivación de la industria proxeneta y deslegitimación del putero "desde el punto de vista administrativo y desde el punto de vista penal".

"Los hombres que acceden al precio de las mujeres por precio participan activamente y son autores de violencia contra las mujeres y una sociedad basada en el principio democrático de igualdad no pude consentir ratificar, tolerar, legitimar estas prácticas", ha señalado la portavoz de la plataforma.

"Pero no basta, hay que hacer políticas transversales para proteger y reparar a las mujeres prostituidas porque si no les damos una puerta real de salida para que salgan de esa supervivencia en prostitución, no habremos conseguido acabar con el sistema prostitucional. Además, el Estado les debe una reparación, si el Estado ha permitido con sus leyes que estas mujeres sean explotadas, el Estado debe reparar los daños físicos, psicológicos que han sufrido", ha concluido.