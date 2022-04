Felipe González: El comportamiento de Putin es nazi, ni siquiera estaliniano

El expresidente del Gobierno Felipe González ha asegurado que "la OTAN ha cobrado sentido real por primera vez desde 1991" con el líder ruso, Vladímir Putin, quien considera a Ucrania "el enemigo nazi, cuando el comportamiento nazi es el suyo, no es ni siquiera estaliniano".

González ha intervenido este martes durante la presentación telemática del monográfico "América Latina. Mirar al futuro", elaborado por la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), a través de Nueva Revista y la Fundación Felipe González y en el que se analiza la situación de esta región tras la pandemia y se trazan las perspectivas de futuro ante el cambio político que se avecina en la zona.

En su intervención, ha aludido a la invasión rusa de Ucrania comandada por Putin, quien ha causado un "horror absolutamente inexplicable", y se ha preguntado en qué momento alguien ha "acosado" a la federación rusa.

Por otra parte, ha indicado que él mantiene "intactas las esperanzas" en América Latina, aunque ha matizado que "la democracia no garantiza el buen gobierno, pero la democracia electoral sí garantiza que se pueda echar al gobierno" que no gusta a los ciudadanos.

"No hay democracia si no hay democracia electoral. La democracia son las reglas del juego, y los gobiernos pueden fracasar. El valor de la democracia electoral es echar a los que no nos gusten, pero no funciona si se quedan en el poder para siempre, como Daniel Ortega y Rosario Murillo (en Nicaragua)", ha lamentado.

En este sentido, ha citado también a "cualquiera a los que aspiren a perpetuarse en el poder, sea en Venezuela o en otro país, aunque después hagan una exhibición de una bandera que dicen que es de izquierdas. ¿En qué se nota, si está usted destruyendo al país?", se ha preguntado.

Por ello, ha abogado por "dejar sin paternidad a estos autócratas" porque "no son hijos de nadie, ni de la izquierda ni de la derecha, en todo caso serán hijos de Putin".

González ha augurado que "seguirán fracasando los intentos de integración" en América Latina hasta que no se llegue a definir con claridad "qué se entiende por los valores democráticos".

Estos valores, ha agregado, han permitido construir una comunidad europea después de dos guerras mundiales en el siglo XX, superar "la patología del enfrentamiento" y llegar a "una ética del entendimiento que no está adscrita a una ideología".