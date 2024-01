Felipe González aboga por contar con la colaboración privada en la prevención de incendios

El expresidente del Gobierno Felipe González ha abogado este lunes por políticas de prevención frente a los "devastadores" incendios forestales porque, aunque ha admitido que las soluciones "no son fáciles, donde son razonables hay que adoptar medidas preventivas sí o sí" y contar para ello con la colaboración privada.

González ha intervenido en la inauguración de la II jornada de incendios forestales y riesgos naturales, organizada por la Fundación Felipe González y la revista RIyRN, y ha dejado claro "no es sospechoso" porque el cambio climático por su edad no le va tocar vivir sus efectos, pero ha explicado que le preocupa el futuro de los demás.

Tras admitir la complejidad de las soluciones a este desafío al que se enfrenta el planeta Tierra, González ha abogado por la cooperación pública y privada como algo imprescindible y también por que buena parte de la sociedad "no se crea el catastrofismo" de algunos, ni el "negacionismo" de otros.

Aunque "no se va extinguir la humanidad" por las consecuencias del cambio climático, ha augurado que lo que viene es "cada vez más grave y acumulativo" y ha recordado que en el 2023 se han perdido 400 millones de hectáreas en incendios forestales y han generado 6.500 millones de toneladas de CO2, el 75 % de toda la industria mundial.

En este sentido, Felipe González ha precisado que en cuanto al impacto de la industria en el medio ambiente "no hay que precipitarse" en tomar decisiones, ya que ha indicado que no se pueden dejar de producir algunos materiales como el acero que lo vamos a necesitar y, si no es aquí, lo producirán otros.

Ha trasladado esta reflexión al campo de la energía nuclear, que es la menos contaminante pero ha señalado que hay una corriente de opinión contraria por la gestión de los residuos nucleares, y se ha preguntado qué ocurrirá cuando acabe la vida útil de las plantas fotovoltaicas y de los aerogeneradores consideradas energías limpias.

Se ha preguntado si alguien ha pensado esto porque los metales con los que está fabricada dicha tecnología no son reciclajes y ha apostillado: "alguien sacramentó que son energías limpias, pero totalmente limpias no hay ninguna".

El expresidente ha expuesto también que la UE se ha empezado a sentir amenazada por los incendios forestales y, aunque han puesto más medios, se han olvidado de la prevención porque, según ha explicado, a partir de una determinada cantidad por hectárea de combustible el incendio no se puede extinguir por muchos medios que haya.

Todo estos fenómenos se agravan con el problema no de la sequía sino la falta de recursos hídricos, que hay que administrar sin causar estragos al medio ambiente porque cuando se saliniza un acuífero cuando se producen aguacates ya no es recuperable, ha puesto como ejemplo.

Moreno: Andalucía prima la prevención de incendios

En la misma jornada el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha presumido de que Andalucía en 2023 por primera vez destinó más fondos a la prevención de incendios que a la extinción, con 125 millones, y también ha subrayado que este año ese presupuesto ha aumentado un ocho por ciento.

Ha resaltado la sensibilidad del Gobierno andaluz con el plan de lucha contra incendios forestales Infoca, que cuenta con 4.700 trabajadores, con muchos medios técnicos y con digitalización para ser más eficientes, así como otros instrumentos.

"No hay gobierno que pueda doblegar las consecuencias del cambio climático", ha afirmado Moreno, quien ha admitido que el escenario es complejo y ha apostado por buscar soluciones desde la colaboración público-privada.

También han intervenido en la inuaguración Juan Iturri, presidente del grupo Iturri, y Antonio Fornielles, de Pegasus Aero Group, empresas especializadas en los medios de lucha contra los incendios forestales.