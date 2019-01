Feliciano López, 'zasca' a la prensa y del enfado deja a Sandra en 'tierra'

MADRID, 28 (CHANCE)

Disfrutando al máximo del poco tiempo del que disponen para estar juntos, Feliciano López y Sandra Gago acudieron a un conocido restaurante de la capital madrileña para cenar en compañía de una amiga.

Totalmente inmersos en los preparativos en la que será la boda del año, Feliciano mostró una vez más su cara menos amable con la prensa y es que el tenista prefiere mantener su vida privada en un segundo plano después de las portadas que ha protagonizado como la del día de su boda con Alba Carrillo más patrocinada que un partido de tenis. Sponsor del vino, sponsor de looks, sponsor de...

Quizá evitando que se le preguntara por ello, la Feliciano y Gago protagonizó un momento de estos curiosos... y como no, de pagarlo con la prensa. Feliciano no debe recordar que es un reputado tenista y un reputado Don Juan y que sus novias y sus amigas no han sido de lo más anónimas que se diga... Alejandra Prat, podríamos recordar hasta un abracito que él le prodigaba a ella en plena calle sentados en un banco. La guapísima María José Suárez, que vivió un noviazgo con muchos subes y bajas muy del estilo de Alba Carrillo, y hasta con un embarazo que no llegó a término y que también trajo muchos titulares por parte de los implicados y de los familiares. Hasta otra amiguísima suya, Sonia Arenas terció en el asunto y comentaba que Feli le había contado: "Que no entiende a María José Suárez", unas declaraciones que relató con pelos y señales la ex Gran Hermano en Sálvame. La guapa piloto Nira Juanco y hasta una corta relación con la actriz Úrsula Corberó, la cual comentó que le había roto el corazón. También podemos sumar a este a Jessica Bueno, ex de Kiko Rivera y pareja del jugador de fútbol Jota Peleteiro.

Feliciano intentando ser el foco de atención salió de cena con su novia Sandra Gago, estudiante de periodismo y modelo, y al preguntarle por su boda y por si para este enlace habrá separación de bienes el guapo tenista respondía a la gallega: "¿Por esto te pagan?".

A lo que la periodista le respondía: "Pues ya ves".

Subiéndose al coche con un portazo, Feliciano se olvidó de abrirle la puerta a su prometida y es que fue ella la que tuvo que avisarle de que se había quedado fuera: "Feli, ¿nos abres?". También muy discreta con su relación. Sandra se limitó a decir: "Todo muy bien, gracias".

Menos mal que sabemos que tiene un lado muy cariñoso, aunque no sea con la prensa.