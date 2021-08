Feijóo señala al Gobierno ante la suspensión de exigencia del certicado covid

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este viernes en Pontevedra que el Gobierno gallego ya ha solicitado al Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSXG) la autorización para poder exigir el certificado covid en la hostelería y ha sugerido que la responsabilidad de los sucedido ayer es del Gobierno central.

Se viene a acreditar que estamos ante una laguna legal, ante una ausencia de ley estatal, y por eso las comunidades autónomas estamos dando botes de un lado para otro en función de la interpretación que hagan los tribunales superiores, y estos tienen dificultades para interpretar de forma homogénea porque no hay una legislación homogénea, ha dicho el presidente gallego.

Según Núñez Feijóo, la asesoría jurídica de la Xunta entiende que de acuerdo con la ley de salud gallega el Ejecutivo autonómico tiene competencia directa para adoptar la decisión de exigir el certificado covid para acceder a locales de hostelería en los municipios con niveles alto y máximo de incidencia del virus.

La mayoría de los países de la UE están exigiendo el certificado covid para entrar en lugares públicos cerrados, ha continuado el mandatario gallego, quien ha asegurado no entender que sólo se use para poder viajar en avión.

No tiene sentido que 18 millones de pasaportes covid con doble dosis en España no tengan ninguna utilidad. No tiene sentido que estemos vacunando solo para poder coger un avión. No tiene sentido que todo el esfuerzo de vacunación que está haciendo España no tenga efectos en el ámbito económico, ha añadido.

Feijóo ha mostrado su esperanza de que el TSXG acepte la propuesta de la Xunta para que Galicia vuelva a incorporarse a la dinámica que se está siguiendo en muchos países de la UE, que lo está haciendo mejor que España.

El TSXG estableció ayer, en dos autos, que la obligatoriedad de requerir el certificado covid para entrar en un local de hostelería "carece de vigor" al no haber sido sometida a su autorización previa, con lo que cual queda suspendida esta medida implantada el 24 de julio. EFE

