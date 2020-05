Feijóo recibe con "alegría" el pase a fase 2, pero volverá a pedir a Sánchez la movilidad por toda Galicia

El presidente de la Xunta expresa un "optimismo moderado y responsable" con la evolución de la pandemia en la Comunidad

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha recibido con "lógica alegría" el ya anunciado pase de Galicia a la fase 2 de la desescalada, pero ha vuelto a decir que "no entiende" que el Ministerio no autorice la movilidad de los ciudadanos por las cuatro provincias gallegas.

Por ello, ha asegurado que en la videoconferencia que celebrará el domingo junto al resto de líderes autonómicos, volverá a plantear al presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, la movilidad por toda la Comunidad. Aunque ha dicho que en la Xunta "no son optimistas" con que esto se autorice, ha insistido en que "no hay ningún criterio científico que impida la movilidad entre las ciudades" gallegas.

En la rueda de prensa posterior a la reunión semanal con su Ejecutivo, Feijóo ha relatado que si bien él desconoce si esta propuesta fue aceptada o no, el conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuiña, le trasladó "que el Gobierno de momento no no autoriza". "Pero no sé si esto puede cambiar desde el lunes. Voy a volver a plantearlo", ha recalcado, en referencia a la reunión del domingo.

De igual modo, el presidente de la Xunta ha vuelto a criticar que se escogiesen las provincias como unidades territoriales para la desescalada en Galicia, ya que su Ejecutivo siempre optó por las áreas de salud: "No entiendo a qué se deben estas limitaciones administrativas y no sanitarias. El problema aquí es sanitario y no administrativo".

En este sentido, Feijóo se ha mostrado "convencido de que cada vez se clarifica más" que el comité clínico del Servizo Galego de Saúde (Sergas) "tiene razón". "La provincia no es la demarcación correcta", ha incidido.

Además, ha lamentado que hay "una serie de cuestiones" a mayores que la Xunta planteó al Ministerio pero que no saben "si son aceptadas o si son deseschadas total o parcialmente". Al respecto, se ha referido a la petición --ya trasladada por él mismo en la videoconferencia de presidentes autonómicos del pasado domingo-- de que los niños puedan salir a pasear con los dos padres, así como a la flexibilización de los movimientos de personas entre municipios que se encuentran en los límites entre provincias.

"OPTIMISMO" ANTE LA PANDEMIA

En cualquier caso, Feijóo ha comenzado su rueda de prensa de este viernes con cierto "optimismo" sobre los datos de la pandemia de la COVID-19 en la Comunidad, toda vez que los casos activos de la enfermedad ya se sitúan por debajo de los 1.000. Eso sí, se trata de un "optimismo moderado y responsable" con el que confía en que Galicia "va a ser capaz se superar la pandemia con unos datos de letalidad mucho mejores que la media de las comunidades autónomas".

Como ejemplo de que la evolución "sigue siendo positiva", y aunque ha lamentado el total de 610 fallecidos por la incidencia del coronavirus, el titular de la Xunta ha valorado que "la mayoría de los hospitales" gallegos están "semivacíos". En concreto, ha cifrado en el 60 por ciento las camas libres de cuidados untensivos (UCI) y en el 43 por ciento las de hospitalización. Asimismo, los pacientes de COVID-19 apenas ocupan el 1% de los ingresados.

Con respecto a los contagios que todavía se producen, los ha cifrado en "menos de 8 o 9", mientras que a lo largo de la fase 0 eran el doble, sobre 16 casos diarios confirmados por PCR. Ahora mismo, los nuevos positivos diarios son menos de 3 por cada 100.000 habitantes, aunque en "la mayoría" de las provincias son "menos de 1 caso por 100.000 habitantes".

"También tenemos buenos datos en el ámbito de las residencias para la tercera edad", ha agregado, puesto que de acuerdo con el parte de este viernes aportado por la Consellería de Política Social tan solo quedan 73 casos activos entre los usuarios de estos centros --un 0,4 por ciento del total de Galicia--, que llegaron a ser casi 1.000.

Así, ha celebrado que "con metodología, con parámetros, con protocolos y con la profesionalidad del personal de las residencias de tercera edad y de discapacidad, la mayoría de los mayores fueron capaces de vencer al virus".

"Decíamos, hace unas semanas, que Galicia se encontraba en una posición sólida y ahora tenemos que decir que esta posición sólida está reforzada", ha asentado, para seguidamente destacar que el Sergas está "finalizando ya" el testeo "masivo" no solo de sus profesionales sanitarios, sino de aquellos empleados de empresas contratadas que trabajan en hospitales y centros de salud. "Estamos en una situación que invita a un optimismo moderado y responsable", ha manifestado.