Feijóo pide "sosiego" en la política española

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha reclamado este miércoles "sosiego" en la política española al opinar que hay un Gobierno "dividido" que "necesita de agitación permanente para sobrevivir" y cuyos "planteamientos ideológicos" en economía van a generar "paro y pobreza".

Durante su participación en un encuentro digital organizado por la Asociación para el Progreso de la Dirección y Deloitte bajo el título "De vuelta a la normalidad en Galicia", Núñez Feijóo ha considerado que "vivimos una política de bloques, con profesionales, que en la mayoría de los casos tendrían dificultades para dedicarse a otra cosa (...) con señuelos, falsas polémicas, distracciones (...) Tenemos un gobierno de componendas, de paso corto, de objetivo inmediato, de pacto semanal, que no produce crédito en las instituciones europeas ni en los inversores extranjeros".

Núñez Feijóo ha considerado, ante los más de 1.500 asistentes por vía telemática que han seguido su intervención, según los organizadores, que el Gobierno no puede trasladar "inseguridades" a los mercados "ni reformas ideológicas", ya que la clave de un Ejecutivo, en su opinión, no es si actúa desde "la izquierda o la derecha", sino "si sabe gestionar o no.

"Se necesitan gestores expertos, que son lo contrario de experimentar. En economía, los planteamientos ideológicos, muy respetables desde el punto de vista teórico, lo que hacen es crear paro y pobreza", ha dicho Núñez Feijóo sobre la política energética y medioambiental del Gobierno.

El presidente gallego ha sido muy crítico y ha tachado de "grave error" los efectos de estas políticas en las plantas de Alcoa (Lugo) y Endesa (As Pontes), así como en las industrias situadas en la dominio público marítimo-terrestre.

Frente a esta situación ha defendido "el modelo gallego", según lo ha denominado, apoyado en un comité de expertos independiente y que apuesta por dar liquidez a las empresas, aplazar el pago de impuestos (medida que prevé ampliar) y flexibilizar medidas laborales para facilitar la entrada paulatina de los trabajadores en situación de ERTE sin que la empresa abandone esta figura, además de para seguir teletrabajando. EFE

flh/am/fg