Feijóo pide "seguridad jurídica" para gestionar la covid: "Las CCAA no presionamos, quien presiona es el virus"

Ve el estado de alarma como "solución menos mala" para dar "garantías" cuando el Gobierno "se niega" a adaptar las leyes a la pandemia

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha respondido al Gobierno central al advertir que no son las comunidades autónomas las que "presionan" para abordar el fin del estado de alarma previsto para el próxmo 9 de mayo. "Quien presiona es el virus", ha advertido, para así reclamar "seguridad jurídica" para gestionar la pandemia.

De este modo ha respondido el mandatario gallego al ser preguntado al respecto, tras participar en el foro 'Wake Up, Spain!' organizado este martes en Madrid por 'El Español', un día después de que la ministra de Hacienda y portavoz del Ejecutivo estatal, María Jesús Montero, advirtiese que la decisión se adoptará de acuerdo con expertos y no por "presión" de las autonomías.

Así, Feijóo ha dicho este viernes que las comunidades precisan "herramientas" de carácter legal para luchar contra una enfermedad que "sigue produciendo muertos y contagiados" al incrementar en los últimos días las incidencias tanto a siete como a 14 días.

En este contexto, y ante la previsión de que el 9 de mayo sea el punto final del estado de alarma, el presidente de la Xunta ha recordado que "hace un año" pidió una ley para gestionar la pandemia, algo a lo que el Gobierno "se ha negado".

"La única fórmula que ha utilizado ha sido el estado de alarma", ha añadido, al tiempo que ha lamentado que esta sea ahora "la solución menos mala" para tener "un mínimo de garantías para tomar decisiones".

Sin esta herramienta, ha advertido, cada administración autonómica dependerá "de la ratificació o no" de las autoridades judiciales a la hora de imponer restricciones. Esto ya ocurrió durante el verano pasado, cuando varias comunidades acudieron a los respectivos tribunales para ratificar unas medidas que eran "similares", pero las sentencias fueron "no convergentes".

Así, en vista de la previsión de que en menos de un mes concluya el estado de alarma, el presidente gallego ha mostrado sus sospechas sobre el razonamiento político que hay detrás de esta decisión.

"Comprendo que los socios del Gobierno, en este momento que se está constituyendo el Gobierno catalán, igual no están por el 'sí' con el estado de alarma. Pero eso no tiene nada que ver con que no sean necesarias las herramientas jurídicas para gestionar", ha añadido.

Y es que, de acuerdo con sus previsiones de vacunación, el virus va a "seguir teniendo mucho impacto en la salud de la gente" y "por supuesto en la economía" por lo menos "hasta el mes de julio o agosto".

LEY GALLEGA DE SALUD

Aparte de todo ello, el presidente gallego ha afeado que "la respuesta" del Estado a la reforma de la ley gallega de salud --una norma que nació con el objetivo de gestionar la pandemia-- fuese presentar un recurso de inconstitucionalidad.

"La cogobernanza a la que se refiere el Gobierno de España no se la cree nadie, porque si primero no te dan instrumentos y tú buscas un instrumento asesorado con expertos y con el visto bueno del Parlamento lo primero que hacen es denunciarte, no creo que sea razonable", ha proseguido.