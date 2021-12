Feijóo pide al ocio nocturno que pare todas las fiestas por responsabilidad

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido al sector del ocio nocturno que paralice todas las fiestas de Nochevieja, tanto las previstas para el 31 como las que puedan adelantarse a esa fecha, y ha apelado a su "corresponsabilidad" ante la pandemia de covid-19.

Además, ha advertido a los empresarios de que si deciden adelantar la fiesta de Fin de Año para celebrarla otro día no tendrán derecho a las ayudas establecidas por la Xunta para los locales que suspendan su actividad esa noche, tras la reunión ayer con los representantes del sector ante el aumento de contagios por coronavirus.

"No se trata de adelantar la fiesta al día anterior y abrir hasta las cinco y luego cobrar por no celebrarla el día 31, evidentemente ese no es el espíritu de las ayudas", ha asegurado en una conferencia de prensa tras el Consello de la Xunta, y ha justificado las restricciones anunciadas ayer en que se tomaron en un "momento oportuno" al constatar "la avalancha de nuevos casos" de ómicron.

Feijóo ha informado de que la Xunta ya ha remitido al Tribunal Superior de Justicia de Galicia la solicitud para que autorice el establecimiento de un toque de queda para las reuniones en la calle de personas no convivientes entre las 03:00 y las 06:00 horas de la mañana, desde la noche del 30 de diciembre hasta el 18 de enero.

Aparte de esta restricción, Feijóo ha puntualizado que las únicas "medidas adicionales" son "en la hostelería, reducir una hora y media hora los fines de semana y reducir el ocio nocturno, que cerraba a las 5 los fines de semana, a las 3 de la mañana y proponer que desde el día 30 al 2 no haya actividad, a través de una subvención directa por la pérdida".

Feijóo ha argumentado que estos cierres son necesarios para evitar el incremento de interacciones sociales entre las personas menores de 50 años, que son entre las que se registran contagios de coronavirus de 1.000 a 2.000 casos por cien mil habitantes, ya que no cuentan con la dosis de refuerzo de la vacuna contra la covid-19.

"Quisiera pedir al ocio nocturno que paralice todas las fiestas de Fin de Año y que se uniera a las ayudas que la Xunta pone a su disposición", ha instado el presidente y ha dicho que la media de las cuantías será de 6.000 euros, aunque superan los 40.000 para los locales más grandes y quedan en 2.500 euros para los más pequeños.

Por eso, ha apelado a los empresarios del sector del ocio nocturno a la "corresponsabilidad" con los ciudadanos para que "preserven la salud y la economía" en un "momento muy delicado" por la evolución de la pandemia.

Sobre los diferentes criterios entre las comunidades gobernadas por el PP para imponer o no restricciones, Feijóo ha argumentado que "no es lo mismo la situación epidemiológica del sur de España con la del centro y el norte", por lo que otras comunidades adoptaron medidas más drásticas antes que Galicia.

También ha recriminado al Gobierno que no aceptara establecer una metodología para poder adoptar "soluciones similares" ante el incremento de la incidencia de infecciones por coronavirus, por lo que las comunidades ha tenido que hacer lo que cada una considera oportuno de acuerdo con su situación.