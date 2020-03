Feijóo, leal al Gobierno, anuncia un refuerzo sanitario contra el COVID-19

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha garantizado este domingo la lealtad de su Gobierno con el de Pedro Sánchez para afrontar la crisis del coronavirus, y ha anunciado en la reunión de los presidentes autonómicos que reprogramará toda la atención sanitaria gallega al tiempo que ha pedido un incremento de su personal sanitario.

"Le he comunicado que vamos a reprogramar la atención sanitaria ordinaria en los hospitales tanto de consultas, como de pruebas diagnósticas y cirugía para dejar espacio, camas y tecnología a disposición de posibles contagios", ha detallado Núñez Feijóo en una rueda de prensa ofrecida en 'streaming'.

En paralelo, ha reclamado fórmulas para poder incrementar el personal a disposición de los servicios de salud autonómicos, empezando por el reconocimiento como especialistas de todos los residentes de último año de Medicina o Farmacia, e incluso ha abierto la puerta a que se pueda incorporar al sistema sanitario personal que se haya jubilado de forma anticipada.

Feijóo ha insistido en que se garantice el suministro de equipamiento, aparataje y productos de protección para el personal sanitario (mascarillas o ventiladores mecánicos) de forma centralizada, es decir "que el Gobierno gestione este suministro para que no sea cada servicio el que se tenga que pelear con los suministradores".

El presidente gallego ha hecho hincapié en que la "unidad, lealtad y coordinación" de Galicia con el Gobierno de España están "absolutamente garantizadas" y ha subrayado que "no es el momento de ver lo que se podía haber hecho y no se hizo", sino de "ver qué podemos seguir haciendo juntos".

Ha explicado que los presidentes autonómicos "siguen siendo la máxima autoridad" en cada territorio, aunque "coordinados con los ministros designados por el Real Decreto de declaración del estado de alarma", de acuerdo con el que quedan convalidadas todas las medidas tomadas por la Xunta.

En materia económica, Núñez Feijóo ha pedido "relajar" los objetivos de déficit de las comunidades autónomas, así como ayudas para los autónomos y subvenciones para las empresas que mantengan el empleo, a la vez que ha aprovechado la comunicación con Sánchez para reclamar los más de 300 millones de euros relativos a la liquidación del IVA de un mes de 2017.

Cuestionado al respecto de la decisión de la planta PSA Peugeot Citroën de Vigo, que ha optado por mantener su actividad pese a la petición sindical de paralización de la actividad de la planta por el coronavirus, Núñez Feijóo ha contestado que el decreto es "taxativo" respecto a las empresas que deben cerrar.

Núñez Feijóo no ha querido dejar pasar la oportunidad de hacer un llamamiento a "no estigmatizar" a aquellos ciudadanos no gallegos que se hayan desplazado a la comunidad, y, así, ha afirmado que estas personas pueden volver o permanecer en Galicia, pero siempre cumpliendo con lo estipulado en el estado de alarma y con las recomendaciones sanitarias.

Ha desvelado que reclamó una "necesaria coordinación fronteriza" por Portugal, ya que entiende que es "imprescindible" que en la frontera existan las "mismas medidas" para los ciudadanos de ambos territorios.

Por último, Núñez Feijóo ha celebrado la "responsabilidad individual" y el "sentidiño" de los ciudadanos, a los que ha pedido que "sigamos juntos" y que "se cuiden", tras lo que se ha comprometido a "seguir trabajando sin descanso, confiando en nuestras posibilidades y, ahora, con una respuesta uniforme". EFE

