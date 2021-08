Feijóo insiste en abrir el debate sobre obligar a los sanitarios a vacunarse

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha subrayado este viernes que es necesario abrir el debate con criterios clínicos y sanitarios sobre la posibilidad de obligar a vacunarse a los profesionales sanitarios.

Es muy difícil convencer a una persona de que se vacune si la persona que la va a vacunar no quiere vacunarse. Los sanitarios tienen una responsabilidad adicional, ya que son las autoridades directas o delegadas de la salud pública en un país, ha remarcado el presidente gallego en Ferrol.

En este sentido, ha ejemplificado que es imprescindible seguir las normas de seguridad e higiene en el trabajo, como hacen trabajadores de la construcción o trabajadores del mar.

En el ámbito de la sanidad entiendo que debe ser obligatoria la vacunación para poder tratar a pacientes y poder cuidar a esos pacientes, ha agregado.

Si alguien quiere ejercer de sanitario, ha insistido, es necesario que esté protegido para que su trabajo no conlleve un riesgo a la persona que está atendiendo.

En el caso de que no quiera vacunarse, no puede trabajar en ese ámbito, ha zanjado Feijóo.

Por su parte, el vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, también ha defendido también este viernes en Santiago la vacunación de los trabajadores sanitarios y a quienes se ocupan del cuidado de mayores o de otras personas vulnerables y ha incidido en la necesidad de una legislación nacional para coordinar determinados aspectos.

En este sentido, ha recordado que la Xunta intentó a través de una normativa gallega abordar cuestiones relativas a la vacunación pero que topó con el rechazo del Gobierno estatal.

Nosotros lo intentamos pero no conformes con que lo hiciéramos tampoco lo hacen ellos, ha reprochado Alfonso Rueda, que entiende que no hay ninguna razón negativa a no coordinar temas que habría que hacer a través de una legislación nacional. EFE

ag-ss/jcr/ram

1011388

1011896