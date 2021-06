Feijóo duda de la "efectividad" en vacunar ahora a la Selección y no antes

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, no cree que tenga "mucha efectividad" vacunar ahora a la Selección española de fútbol, a pocos días de que se inicie la Eurocopa, porque debería de haberse hecho "con anterioridad" hace meses y no "de forma improvisada".

En la rueda de prensa para informar de los acuerdos del comité clínico de ayer martes, ha dudado de la efectividad de la vacunación en este momento de los futbolistas convocados, ya que se pueden producir acciones adversas a la vacuna y es necesario un período de tiempo para alcanzar la inmunidad.

Además, ha asegurado que este planteamiento, de vacunar a los futbolistas de la Selección, "no es discriminatorio" sino una cuestión preventiva de salud pública, al igual que se vacunó a los deportistas que irán a los Juegos Olímpicos de Tokio.

"Me gustaría que el mismo protocolo para los Juegos se hubiese tenido para la Eurocopa, sería lo más razonable y lo más preventivo y es lo que creo que deberíamos de haber hecho", ha afirmado antes de considerar que, en este sentido, ha "fallado" tanto el Gobierno como los organizadores de la competición europea.

Para Núñez Feijóo no hay explicación a que no se previera antes, que no haya un protocolo internacional a este respecto, y tampoco a que España "no tiene opinión a pocas fechas de celebrarse la Eurocopa".