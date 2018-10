FEFE denuncia desabastecimiento en las farmacias de algunos medicamentos básicos

La Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles (FEFE) ha denunciado el desabastecimiento que se está produciendo en muchas farmacias de toda España, especialmente en las farmacias con menor facturación y rurales, de algunos medicamentos básicos.

El vicepresidente de FEFE, Carlos Gallinal, ha señalado que "este desabastecimiento produce el correspondiente malestar en los pacientes que sufren enfermedades crónicas", quien destaca que el desabastecimiento parte de las empresas farmacéuticas que suministran a las cooperativas, que no pueden hacer llegar el producto a las farmacias.

"Pedimos con toda urgencia que las empresas fabricantes farmacéuticas solucionen este grave problema, que afecta a miles de personas. Las cooperativas son las que garantizan el abastecimiento en el sector y en esta ocasión, son las primeras que sufren la falta de determinados productos que no pueden hacer llegar al farmacéutico", ha afirmado.

Finalmente, ha añadido, "no se puede permitir la venta directa de ningún medicamento sin que esté garantizado el abastecimiento en todas las farmacias de España, con independencia de su tamaño y localización. Ello sólo se consigue garantizando antes el abastecimiento a las cooperativas, pilar fundamental en nuestro modelo. Tal vez estas empresas no sean conscientes de que la colocación selectiva de estos medicamentos de forma directa a las farmacias, si no se abastece al mayorista antes, es ir en contra del paciente español".