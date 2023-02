Federico Trillo: "El Constitucional no puede convertirse en una cámara más, con progresistas y conservadores"

Siguiendo con su ciclo de conferencias, la alternativa cultural NEOS ha celebrado ayer su conferencia de febrero en el auditorio de Mutua Madrileña en Madrid, bajo el título “¿Sentenciados? Qué hacer ante el asalto a la justicia y la imposición de un nuevo desorden social” en el que han participado juristas y personalidades como Federico Trillo, Javier Gómez de Liaño, María Calvo y Jorge Soley.

María San Gil, una de las impulsoras de NEOS, ha abierto la sesión dando la bienvenida a la conferencia de hoy, centrada en el ámbito de la Justicia, “pieza clave del gobierno para subvertir los pilares de nuestra sociedad”. San Gil ha avisado que “hoy tenemos un Tribunal Constitucional que ya nos ha anunciado una batería de sentencias que no son más que instrumentos de esta agenda ideologizada para cambiar esta sociedad”.





El acto ha sido moderado por la periodista de TRECETV Ana Samboal, quien se preguntaba “por qué hace dos días cuatro magistrados del Tribunal Constitucional denunciaron públicamente que la composición de la mesa del tribunal era indebida, cómo un tribunal que no ha podido dictar una sentencia sobre una ley del aborto de 2010 y que, después de renovado, puede ahora en cuatro días dictar sentencia, en principio del aborto, pero después de otras muchas leyes que van a transformar la sociedad en que vivimos, incluso en ocasiones contra de sus propias sentencias previas”.

Federico Trillo, expresidente del Congreso de los Diputados y exministro de Defensa, ha comenzado su intervención subrayando que “En España se está produciendo una gravísima quiebra del Estado de Derecho recogido en la Constitución, que consagra la división de poderes, el principio de soberanía nacional y el principio de legalidad”. La entrega de Sánchez a Podemos se convierte en el “Imperio de la Ley, usando el decreto ley en 134 ocasiones en una legislatura, alegando urgente necesidad y eludiendo el control del parlamento”.

Respecto a qué va a pasar con el Tribunal Constitucional, para Trillo “este Tribunal es la garantía de que la desvertebración por piezas de la Constitución va a mantener su apariencia, esto es, se modifica la Constitución a través de sentencias del Tribunal Constitucional, mutándola sin que parezca que está siendo afectada”. Esto es a lo que, a su juicio, se va a dedicar el activista sr. Conde Pumpido. “El Tribunal Constitucional no puede convertirse en una cámara más, con magistrados progresistas y conservadores” concluyó.

Por su parte, Javier Gómez de Liaño, exmagistrado del Tribunal Supremo, ha querido compartir con la audiencia su reglamento para la judicatura, subrayando que “es necesario y urgente reafirmar que el poder judicial es un poder del Estado, no de los partidos políticos y que el Consejo General del Poder Judicial debe ser cercano a los jueces, representarles y defender su independencia frente al poder político empeñado en meterle mano”.

En este sentido, ha subrayado que “en un Estado democrático y de derecho hay un principio indiscutible: la independencia del poder judicial. Por eso es necesario que España, para ser democrática, tenga jueces independientes al servicio de la justicia y no de alguien”. Gómez de Liaño ha recordado al maestro de juristas García de Enterría al decir que “España es un país de leyes desbocadas que contribuyen a la inseguridad jurídica” y esto, en su opinión, es especialmente grave cuando afecta al derecho penal “aunque siempre nos quedará la Sala Segunda del Tribunal Supremo”.





Respecto a qué consecuencias tiene esto en la sociedad española, la profesora de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III, Maria Calvo, ha subrayado que “lo que está en crisis es el ser humano, ya que, por medio de las leyes, se ha producido una transformación antropológica -el ser humano ha perdido la naturaleza, la razón y la trascendencia- y, en estas circunstancias, como decía Benedicto XVI, sin Dios todo lo técnicamente posible es moralmente lícito y legal”. Calvo ha señalado que “estamos viviendo un momento de crisis de identidad provocado por unas leyes que pretenden rediseñarnos y que establecen una mística en la que tenemos que encajar para ser aceptados socialmente”.

Por un lado, nos preocupa que los jóvenes sean maltratadores, machistas y poco respetuosos, pero, “en la escuela, a los niños se les enseña un tipo de sexualidad que da rienda suelta a sus impulsos más básicos, así les estamos deshumanizando”. Calvo ha recordado cómo la Ley de protección de la infancia impide a los padres poner límites: “Un niño solo va a adquirir libertad con límites, una libertad sin límites es una forma de esclavitud, hacemos a los niños esclavos de sus impulsos”, ha asegurado. La profesora ha resaltado que la ley del 'solo sí es sí', supone un “juicio colectivo hacia los hombres. Tenemos leyes que buscan rescatarnos, a los hombres de su masculinidad y a las mujeres de su feminidad y, sobre todo, de su maternidad. Hay aversión hacia la masculinidad”.

Para el empresario Jorge Soley, coordinador del grupo de trabajo sobre Amenazas Globales de NEOS, “estamos ante un patrón que se está aplicando en todo Occidente, es la imposición de una nueva visión de la persona”. En este sentido, hay países que han avanzado más en esa evolución antropológica y que ya están viendo el peligro. Soley ha alertado que “nosotros, en lugar de aprender, redoblamos nuestra apuesta. En el Reino Unido, diez años después del pico de mujeres detransicionadas, las víctimas manifiestan que continúan con sus mismos problemas, mucho más agravados, porque la naturaleza no es maleable a nuestro antojo”. Soley ha mostrado su preocupación ante la falta de debate “La tiranía de los expertos se convierte en un despotismo contra el que no se puede opinar. No se discute, no se debate. Se impone. El debate racional y el respeto a la conciencia han desaparecido”, ha finalizado.