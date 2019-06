La fauna animal impone su ley: Así acabó un elefante con la vida de un guarda de seguridad

Un trabajo que no está pagado. Es lo que pensarán los familiares del varón que fue contratado como guarda de seguridad para proteger a los trabajadores de una mina de un grupo de leones que se habían escapado del cercano Parque Nacional Kruger, en el país de Sudáfrica, y que finalmente murió pisoteado por un elefante en la madrugada de este sábado. Según las informaciones publicadas, el elefante pudo haber roto una cerca del parque Kruger y dirigirse hacia la misma área donde vagan los leones 'prófugos'.

Fue la pasada semana cuando se conoció que un total de catorce leones habían logrado escapar de una de la más importante reserva de animales del país y se encontraba deambulando en las inmediaciones de la mina Foskor, situada a pocos kilómetros de la ciudad de Phalaborwa, en la provincia de Limpopo.

One of the 14 “escaped lion” outside #KrugerPark this morning. Lions do not escape, they migrate to form new families. ⁦@MarietieLouw⁩ pic.twitter.com/1x0DBS9RkB