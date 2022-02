Farmamundi suministra 4.700 kg de medicamentos y material sanitario a Ucrania

La ONG Farmamundi habrá suministrado esta semana 4,7 toneladas de medicamentos y material sanitario de cura básico a Ucrania tras recibir una solicitud de urgencia de la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID) ante la grave situación de guerra que vive el país.

Tras activar su protocolo de emergencia, y a través de su área Logística Humanitaria, esta entidad con sede en Valencia envió el pasado sábado, desde la base aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid), un primer suministro de 3.600 kilogramos de medicamentos y material sanitario.

En este primer envío, distribuido en seis palés, destaca el material sanitario de protección, como mascarillas quirúrgicas, higiénicas, FFP2, FFP3, buzos anticovid y guantes quirúrgicos, según informa la entidad este lunes.

También había material de desinfección para superficies hospitalarias, gel y toallitas hidroalcohólicas y material de cura básico, como compresas estériles, vendas, gasas y goteros.

Esta semana está previsto un segundo envío con medicamentos esenciales básicos con más de 1.100 kilogramos con analgésicos, antiinflamatorios, antibióticos y sueros, explica el director general de Farmamundi, Joan Peris.

El Área de Logística Humanitaria de Farmamundi es la única distribuidora de medicamentos y material sanitario sin ánimo de lucro de España y cuenta con acreditación de la Comisión Europea, en transparencia y calidad, para el suministro internacional de productos farmacéuticos y sanitarios de carácter humanitario.

Según las fuentes, el rápido deterioro de la situación de seguridad ha cortado en gran medida el acceso de suministros básicos de ayuda a las personas afectadas.

Las agencias de la ONU y las organizaciones internacionales se han visto obligadas a suspender las actividades de respuesta, aunque mantienen su presencia en todo el país, excepto en algunas zonas de las provincias de Donetska y Luhanska, donde las ONG prestan un apoyo limitado en un entorno operativo cada vez más complicado.

A pesar de los crecientes retos operativos y de seguridad, las organizaciones humanitarias siguen comprometidas a permanecer sobre el terreno y a responder a las crecientes necesidades humanitarias y a los riesgos de protección, según la entidad.

"Los organismos de las Naciones Unidas y las socias humanitarias como Farmamundi estamos alerta para ampliar rápidamente las operaciones cuando la disminución de las limitaciones de acceso y seguridad permita que las operaciones humanitarias se lleven a cabo en su totalidad en las zonas más afectada", señala Peris.

Mientras tanto, añade, la comunidad humanitaria "ha respondido movilizando la financiación de emergencia para facilitar una respuesta humanitaria eficaz y a gran escala en Ucrania".

Desde Farmamundi se recomienda a la ciudadanía no hacer recogidas de medicamentos que no cumplan las normas básicas de donaciones adecuadas, ya que las donaciones deben respetar siempre las necesidades del país receptor. "No podemos enviar lo que queremos, sino lo que se necesita", indica la entidad.

Los medicamentos deben estar aprobados en el país receptor para su uso clínico, deben figurar en la lista nacional de medicamentos esenciales y provenir de una fuente fidedigna.

Las donaciones de medicamentos no pueden incluir aquellos que hayan salido del circuito farmacéutico ni dados como muestras gratuitas a profesionales de salud.

Los fármacos deben tener una fecha de caducidad superior a los quince meses y estar etiquetados en un idioma fácilmente comprensible por los profesionales de salud del país.