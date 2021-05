Farmaindustria no cree que liberar patentes de vacunas mejore su suministro

El presidente de Farmaindustria, Juan López-Belmonte, ha asegurado este jueves que no cree que una suspensión de las patentes en las vacunas contra la covid-19 como la apoyada por el presidente estadounidense, Joe Biden, vaya a "solucionar a corto plazo ni medio" el suministro de las dosis.

El líder de la patronal de la industria farmacéutica, que ha participado en un foro en la Universidad de Granada, ha apostillado no obstante que es "bienvenida" cualquier iniciativa que, desde el punto de vista ético ante una tragedia humana como la pandemia, pueda ayudar a lograr una mayor equidad en el suministro.

En declaraciones a los periodistas, ha asegurado que actualmente se viven momentos "muy complicados" y que probablemente se están confundiendo dos conceptos distintos: como son por una parte las patentes y por otra gestionar el suministro de las vacunas.

En este sentido, ha detallado que, hasta antes de la pandemia, la capacidad mundial de producción de vacunas estaba alrededor de 4.000 millones de dosis, mientras que las que se necesitan ahora son 12.000 millones; y ha recalcado que no cree que liberalizar sus patentes de forma temporal vaya a mejorar su suministro.

López-Belmonte se ha referido a la complejidad que implica la producción de vacunas, como ocurre con cualquier producto farmacéutico y, aunque ha añadido que no puede "ni criticar ni favorecer" la propuesta planteada por Biden, sí ha recalcado que no cree que pueda ser "la solución que espera la sociedad", en referencia a la disponibilidad masiva de dosis.

"Estamos ante un reto mayúsculo, que es conseguir la inmunidad de grupo a nivel mundial", ha indicado el presidente de Farmaindustria, que ha manifestado que la industria farmacéutica y los gobiernos están haciendo "todo lo posible" para que haya una distribución equitativa, si bien ha admitido que existe "un problema serio" con la gestión de las expectativas creadas.

"Me preocupa, cuando los temas son complejos, que no se banalicen y se creen expectativas que luego no se pueden cumplir porque, al final, se produce una confusión que creo que no es positiva para nadie", ha indicado.

López-Belmonte ha participado en los "Diálogos con la Sociedad", del Consejo Social de la Universidad de Granada, junto a la rectora, Pilar Aranda, y el consejero de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades, Rogelio Velasco.

Este ultimo ha defendido la importancia del conocimiento como uno de los activos más importantes y ha destacado especialmente la vinculación de la empresa Rovi, de la que es directivo López-Belmonte, por su vinculación con Granada y su campus universitario.

El consejero, que ha recordado que esta farmacéutica participará en la fabricación de la vacuna de Moderna desde Granada, ha destacado la importancia de las empresas que ayuden a acelerar el crecimiento de la comunidad con empleo estable y de calidad, y ha mencionado además "el antes y el después" que supondrá el proyecto de construcción de la futura fuente de neutrones IFMIF-DONES. EFE

