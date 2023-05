Farmaindustria afirma que la innovación incremental de fármacos aporta "desarrollos relevantes"

Presenta el informe 'La innovación incremental del medicamento'

Farmaindustria ha reivindicado este miércoles el potencial de la innovación incremental en la industria farmacéutica con "desarrollos muy relevantes" con respecto a los medicamentos originales y un gran impacto en la vida de los pacientes, la sociedad y el sistema de salud.

Así se desprende del informe 'La innovación incremental del medicamento. Generando valor para el paciente y el Sistema Nacional de Salud' que ha presentado el director general de Farmaindustria, Juan Yermo, en la Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya.

Se trata de un tipo de innovación que aporta "mejoras" en medicamentos ya existentes respecto a su eficacia, tolerancia, facilidad de uso y todos los aspectos relacionados con la adherencia del paciente al medicamentos, ha explicado Yermo.

Yermo cree que es la innovación "más silenciosa en cuanto a cambios en los tratamientos" pero, además de repercutir en la calidad de vida de los pacientes, también genera ahorros para el sistema nacional de salud, ha dicho.

El presidente de la Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya, Joan Permanyer, ha presidido junto a Yermo la sesión científica en la que han presentado el informe a través de un convenio firmado entre las dos instituciones.

APORTA "BENEFICIOS"

El principal CEO de Axentiva Solutions, Carlos Crespo, y la executive director RWE de Axentiva Solutions, Helena Díaz, han expuesto los resultados del informe que ha elaborado su empresa y han asegurado que la innovación incremental aporta "beneficios" tanto a pacientes como al sistema.

Crespo cree que esto tipo de innovación no está en el foco por que en España no se permite y ha cargado contra la normativa actual: "La Ley de Garantías no garantiza que esta innovación revierta en el paciente y la industria".

Por su parte, Díaz ha concretado los apartados en los que han identificado que este tipo de innovación aporta "valor" como mejoras en la efectividad, seguridad, tolerancia y parámetros farmacocinéticos; mejoras en la adherencia; mejoras en la calidad de vida; y reducción de costes, entre otros.