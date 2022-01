Farmacias de Valencia realizan test de covid para descongestionar la Sanidad

Las farmacias valencianas han comenzado este viernes a realizar test de antígenos en sus establecimientos para ayudar a descongestionar la Atención Primaria y solo en las oficinas de la provincia que se han adherido al programa se han hecho 157 pruebas hasta las 14:00, según han informado a EFE fuentes del Colegio de Farmacéuticos.

Del total de test de antígenos realizados en las farmacias valencianas esta mañana, 97 han dado resultado positivo, 59 negativo y en uno de los casos no ha sido concluyente.

Esta colaboración entre la Conselleria de Sanidad y las farmacias que voluntariamente quieran adherirse al programa permitirá identificar los casos, realizar un mejor seguimiento y descongestionar los centros de Atención Primaria.

A los pacientes que acudan a realizarse la prueba a las farmacias no se les cobrará y el coste de la operación será asumido por la Generalitat.

Una de las farmacias que ha comenzado a recibir pacientes ha sido la situada en la calle de la Paz de València, donde durante la mañana se han acercado ocho personas para hacerse un test de antígenos, de las cuales solo en un caso ha dado positivo en covid-19.

La titular de esta farmacia, María José Fullana, ha explicado a EFE que los usuarios que acuden a las farmacias lo hacen con "más tranquilidad" al saber que va a ser un profesional el que les haga la prueba.

"Me lo puedo hacer yo pero si me lo hacéis vosotros me quedo más tranquilo" es lo que suelen decir las personas que acude para saber, en un intervalos de unos quince minutos, si ha resultado contagiado de coronavirus.

María José Fullana indica que aunque "nos quita mucho tiempo, a los farmacéuticos siempre nos pasa los mismo, no es nuevo", y destaca que en las boticas "hacemos muchos servicios gratuitos y nunca nos han tenido en cuenta ni nos han valorado".

"Hoy he hecho ocho, solo ha salido uno positivo, pues suponiendo que lleguen a remunerar alguno solo sería el positivo y a mi me ha costado el mismo tiempo hacer ese que los negativos", ha indicado.

Añade que las farmacias "somos una red muy amplia en todo el territorio nacional y no me parece mal hacer estas pruebas porque somos personas muy capaces, muy preparadas y con titulación superior"

Aquellas personas que presenten síntomas compatibles con la covid-19 podrán adquirir el test en las oficinas de farmacia y hacerse la prueba de forma presencial en el establecimiento.

En el caso de ser positivo, la farmacia comunicará el resultado a Sanidad y, desde el sistema de vigilancia epidemiológico, se podrá hacer seguimiento de los casos sin necesidad de que el paciente solicite cita y acuda a un centro sanitario para confirmar el resultado.

El registro de datos personales por parte de la farmacia se hará siempre que la persona que se somete al autotest haya prestado su consentimiento.