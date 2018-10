Farmacéuticos ven la venta de medicamentos por internet como problema Estado

El presidente del Consejo General de Colegios de Farmacéuticos de España, Jesús Aguilar, cree que la venta de medicamentos por internet ha avanzado los últimos años hasta convertirse en "un problema de Estado, porque es un grave problema de salud pública".

En rueda de prensa para presentar el XXI Congreso Nacional de Farmacéuticos, que se inaugura hoy en Burgos, Aguilar ha afirmado que la Agencia Española del Medicamento trabaja junto a la Policía Nacional y la Guardia Civil para cerrar páginas de internet que venden medicamentos sin control.

Ha explicado que no solo se trata de falsificaciones, sino de medicamentos cuyas proporciones de componentes activos no son las adecuadas e incluso "se está detectando la venta de restos de medicamentos no consumidos.

"La lucha contra estas ventas está requiriendo muchos esfuerzos, porque realmente es un problema grave por el riesgo que supone para la salud pública", ha explicado Aguilar.

Además, ha considerado que el sistema de distribución de medicamentos de España es precisamente una garantía de que los medicamentos que llegan a los usuarios son los adecuados y no hay ninguna falsificación ni manipulación indebida.

Otro de los temas que se tratará en el congreso es la atención a enfermos crónicos, que debe tener aún un componente más humano, por parte de los profesionales de la farmacia, según Aguilar.

El presidente de los farmacéuticos españoles ha adelantado que a finales de este año o principios del próximo se publicará un documento conjunto del Consejo General de Colegios de Farmacéuticos y la Organización Médica Colegial Española para mejorar la colaboración entre ambos, también en la atención a estos pacientes.

Los profesionales sanitarios, no solo médicos y farmacéuticos, sino también enfermeras, fisioterapeutas y otros profesionales del sector, "no pueden ser estancos" y deben coordinarse para atender a los enfermos crónicos y con pluripatologías, que son cada vez más frecuentes en España debido al envejecimiento de la población, ha explicado Aguilar.

También en relación con ese envejecimiento, en algunas ocasiones unido a la dispersión, como ocurre en Castilla y León, el presidente de los farmacéuticos ha destacado el papel de las farmacias rurales y ha recordado que dos tercios de las farmacias que hay en España se encuentran fuera de las capitales de provincia, por lo que esas farmacias rurales son "muy importantes" para el consejo que preside.

A esta reunión asisten más de 1.400 farmacéuticos o aspirantes a serlo, dado que entre los participantes en el congreso se encuentran 150 estudiantes del último curso de Farmacia de las universidades de Salamanca, Navarra y País Vasco.

El programa del congreso, en el que intervendrán 120 ponentes nacionales e internacionales, incluye cuatro conferencias magistrales, catorce mesas de debate y mesas redondas, y 23 conferencias técnicas.