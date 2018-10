Farmacéuticos alertan de la prescripción de opioides sin indicación adecuada

El vigesimotercer congreso nacional de la Sociedad Española de Farmacéuticos de Atención Primaria (Sefap) ha alertado sobre el incremento del consumo de opiodes como "piedra angular" del tratamiento del dolor, "muchas veces fuera de indicación y sin el seguimiento adecuado".

En un comunicado de los organizadores del congreso, que reúne en Valencia a 500 especialistas de toda España, José Manuel Paredero, farmacéutico de atención primaria del Servicio de Salud de Castilla la Mancha (Sescam), ha advertido que es "preocupante" que la mayoría de pacientes que toman opioides los usan para hacer frente al dolor crónico no oncológico.

Para este uso, ha explicado Paredero, la eficacia de los opioides "es muy cuestionada", y ha advertido de "la falta de seguimiento del tratamiento de los pacientes, que debido al potencial adictivo de estos medicamentos puede desencadenar muchos problemas de seguridad y de adicción"

Asimismo, ha explicado que los estudios con este tipo de fármacos para dolor no oncológico no suelen ir más allá de los seis meses, por lo que "no se sabe más allá de ese tiempo qué resultados va a tener ese medicamento, si va a seguir cumpliendo su función o va a empezar a no cumplirla y a dar más problemas que beneficios".

También aumenta los riesgos el uso concomitante de los opioides con otros fármacos como antidepresivos, gabapentinoides e hipnóticos, "cuando ya se sabe que en este último caso la mezcla duplica el riesgo de mortalidad", ha asegurado el farmacéutico.

Por su parte, la doctora Ana Henche, responsable de la unidad de conductas adictivas de Toledo, ha manifestado que "los opioides no se deben utilizar de entrada porque no están indicados para ningún tipo de dolor como primera línea de tratamiento", y solo en caso de dolores moderados o severos.

"Ahora -ha argüido-, el tramadol se utiliza para todo", y "donde antes se pautaban ibuprofeno o paracetamol ahora se receta muchas veces el tramadol", un opiáceo que "sobre todo en dolor crónico no oncológico se utiliza en dosis muy altas y durante mucho tiempo, con lo cual el potencial adictivo es importante".

Además, el uso del fentanilo transmucoso para otro tipo de dolores diferentes al indicado en su ficha técnica puede generar "una dependencia física muy fuerte" en los pacientes, que cada vez requieren dosis más altas, lo que puede acabar en última instancia en "una sobredosis incluso con resultado de muerte".

El Informe de utilización de medicamentos opioides en España durante el periodo 2008-2015, elaborado por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps), remarca que el tramadol y el fentanilo son dos de los opioides en los que más ha aumentado el consumo en los últimos años.

Los farmacéuticos de atención primaria, a juicio de Henche, pueden "controlar la prescripción de esos fármacos y detectar si hay un mal uso de los mismos para informar a los médicos que están haciendo esa prescripción en base a la evidencia científica evidente".