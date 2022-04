Familias piden que España gestione la salida de huérfanos ucranianos

Familias de acogida españolas han reclamado al Ejecutivo que medie para facilitar la salida de huérfanos ucranianos que no pueden abandonar aquel país tras la aprobación en Ucrania de una ley que busca evitar que sean adoptados en terceros países y no puedan volver cuando acabe la guerra.

A través de una campaña en Change.org que acumula 55.000 firmas, las familias piden al Gobierno que facilite la salida de huérfanos ucranianos hacia España y denuncian que más de 100.000 niños huérfanos ucranianos no pueden salir del país por una ley exprés que ha aprobado el Gobierno ucraniano.

"Los niños de acogida están cerca de Kiev, donde están cayendo las bombas, solo queremos que estén a salvo y se les deje de tratar como menores de segunda", ha declarado Fernando Lalaguna, creador de la petición y cuñado de una familia de acogida.

La familia de Lalaguna tiene bajo su tutela a dos menores ucranianos, Yana y Maxim, que llevan casi 10 años visitando España.

"La situación es desesperante", ha declarado la familia de acogida de Yana y Maxim, que ha relatado cómo estos dos menores, junto con otros seis niños huérfanos, han estado días atascados en la frontera entre Ucrania y Polonia por problemas burocráticos.

Por ello, todas estas familias de acogida exigen al Gobierno de España y al Ministerio de Asuntos Exteriores que impulsen y firmen un convenio especial con Ucrania, garantizando un viaje seguro y la tutela por el Gobierno de estos niños, "garantizando su vuelta a Ucrania cuando termine la guerra".

Desde el Gobierno les han explicado que ya se han iniciado gestiones para facilitar el acogimiento de 9 menores tutelados por familias aragonesas a los que no se permite la salida de Ucrania, aunque el resto de familias no darán por conseguido su propósito "hasta que todos los niños y niñas no estén a salvo en España".