Familias de Madrid se concentran mañana para exigir medidas frente al calor en colegios: "Están desprotegidos"

Familias del distrito de Carabanchel se concentrarán este jueves para exigir medidas para hacer frente a las altas temperaturas en los colegios, ya que han alertado de que los niños "están desprotegidos".

Según ha explicado a Europa Press una portavoz de las Asociaciones de Familias de Carabanchel, se manifestarán frente a la Dirección de Área Territorial de Madrid Capital, en la calle Vitruvio a las 18 horas, para poner el foco en los problemas de salud que pueden sufrir los niños ante el calor.

Tal y como ha justificado, la concentración se basa en la "no respuesta" por parte de las administraciones públicas. "En los coles están desprotegidos porque no tienen aislamiento ninguno, ventanas sin toldos, edificios antiguos con orientación al sur y los patios no tienen árboles ni toldos", ha criticado.

Así, ha censurado que los niños están estudiando a temperaturas "por encima de los 30 grados" en las aulas durante seis horas, mientras que en los descansos están "en un patio al sol, sin fuentes, sin sombra y sin zonas de fresco".

A ello, ha añadido que solo en su colegio, el CEIP Lope de Vega, registraron 50 casos de mareos, dolores de cabeza y sangrados de nariz por el calor.

Por último, la portavoz de las familias ha subrayado que tanto la junta de distrito como la Consejería de Educación "eximen su responsabilidad" sobre este asunto.