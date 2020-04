Familias españolas tachan de "irresponsable" y de "error" el permiso para llevar a los niños a la compra

Asociaciones de familias han tachado de "irresponsable" y de "error" la medida anunciada este martes por el Gobierno para que los niños y niñas puedan salir a la calle acompañados de un adulto solo para ir al supermercado, a la farmacia, al banco, a comprar el pan o el periódico, es decir, para alguna de las actividades ya establecidas en el Real Decreto del 14 de marzo, por el que se declara el Estado de Alarma por la pandemia del coronavirus COVID-19.

El Foro de la Familia ha tachado de "irresponsable" la medida del Gobierno pues considera que "pone en riesgo" tanto a los menores como al resto de ciudadanos, y le piden que "recapacite" y permita a los niños dar "paseos cortos".

"La decisión del Gobierno de España sobre la desescalada de las salidas de los menores de 14 años nos parece una irresponsabilidad que pone en riesgo tanto a los propios niños como a sus familias y a los trabajadores de los centros donde acudan a realizar la compra", ha criticado el presidente del Foro de la Familia, Ignacio García-Juliá.

En su lugar, propone que, "si los expertos lo ven seguro", se permita a los niños dar "paseos cortos" y "no exponerlos a centros cerrados, llenos de productos que tocar que pueden estar infectados". Para García-Juliá, el Gobierno "funciona a golpe de ocurrencias e improvisaciones".

Tampoco está de acuerdo con la medida la Federación Española de Familias Numerosas (FEFN), que califica la decisión de "completo error". "Llevar a los niños a la compra no es lo más seguro y choca frontalmente con el objetivo principal que debería perseguir esta medida, que es permitir a los niños estar al aire libre para garantizar su correcto desarrollo físico y mental tras semanas encerrados entre cuatro paredes", ha advertido la vicepresidenta de la FEFN, Ana Cía.

Para la FEFN, que se permita a los niños ir al supermercado o a la farmacia "no tiene ningún sentido" porque ellos "necesitan respirar aire fresco y tomar el sol". Además, añade que en estos espacios cerrados "hay mucho más peligro de contagio". "Un supermercado es una zona de riesgo, especialmente si hablamos de niños pequeños que se mueven mucho y no es fácil controlar que no toquen las cosas", ha añadido Cía.