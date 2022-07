Familiares del Pitanxo dicen estar decepcionados tras reunirse con ministra

Los familiares de las 21 víctimas en el naufragio del Villa de Pitanxo, acaecido en aguas canadienses el pasado 15 de febrero, han mantenido este martes una reunión con la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, al término de la cual han manifestado: "La verdad es que no ha sido como esperábamos".

"Esperábamos que la decisión de bajar al precio estuviese ya madurada porque ya ha quedado claro con toda la documentación que hemos aportado las familias durante estos meses que es posible, que técnicamente es viable, que no hay impedimentos legales, que es seguro, que el importe económico no es una exageración, ha dicho tras la reunión la portavoz de las familias, María José de Pazo.

Volvemos a pedir que cambien de opinión y, si no, nos veremos obligados a ir a instancias supranacionales, ha añadido antes de lamentar que se está esfumando un tiempo muy valioso, toda vez que el verano es la mejor época para abordar el descenso al pecio.

Las familias han asegurado que esperarán hasta el jueves para que el Ministerio les comunique por escrito cuál es su decisión definitiva respecto a bajar al pecio.

Si la respuesta es positiva tendrán la gratitud de las familias de toda la gente del mar, ha explicado la portavoz, y el Gobierno habrá cumplido con su obligación, que es garantizar la investigación objetiva y obtener pruebas y custodiarlas.

Ahora bien, si esa respuesta es negativa las familias de las víctimas la quieren por escrito.

¿Por qué razón no bajan al pecio? ¿Por qué descartan obtener pruebas objetivas y custodiarlas? Si no lo hacen este verano, implica que el Gobierno no cumple con su obligación y será responsable de que se pierdan las pruebas que hay debajo del mar, ha concluido De Pazo. EFE

