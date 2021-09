La familia de la víctima del kamikaze se rompe en el juicio: "Me gustaría que me devolvieran a mi hijo, Víctor López"

La madre del joven muestra al acusado la foto de su hijo cuando se lo llevaban en un receso: "Mira, mira a mi hijo"

Los padres de la víctima del kamikaze de la M-50 se han roto por completo en el juicio contra el conductor homicida al tener que revivir los trágicos hechos ocurridos la mañana del 15 de septiembre de 2019 cuando su hijo, de 20 años, perdió la vida cuando se dirigía a su tercer día de trabajo como carnicero en un hipermercado de San Fernando de Henares.

"Me arrepentiré toda la vida de haberle conseguido ese trabajo", se ha lamentado su padre a preguntas de la fiscal. El matrimonio había perdido un año antes a su hijo mayor.

En el receso, el acusado se disponía a abandonar la sala custodiado por varios agentes cuando los padres se han levantado dirigiéndose al homicida, siendo frenados. "Mira, mira a mi hijo", le ha gritado la madre con la foto de su hijo. "No mira, no tiene huevos. Es un cagueta", ha comentado el padre.

En su declaración, Kevin C.B. manifestó que no recordaba nada de lo sucedido esa mañana tras venir de una noche de fiesta en un karaoke con sus amigos, afirmando que solo se acordaba de que tenía sueño y que se saltó la salida de su casa.

La fiscal le reprochó en varios momentos de su interrogatorio las contracciones manifestadas al no recordar nada a pesar de que en instrucción dio detalles de los hechos.

Se trata del primer caso de un delito contra la seguridad vial que llega a juicio en Madrid por homicidio. La víctima perdió la vida en cuestión de segundos.

Varios familiares han testificado ante el tribunal durante la sesión de este martes, compareciendo sus padres, su novia, sus abuelas y su tía. Todos ellos siguen actualmente bajo tratamiento psicológico para poder superar la pérdida.

La Fiscalía de Madrid solicita 15 años de cárcel para el acusado por un delito de homicidio en concurso con conducción temeraria y otro contra la seguridad vial, al igual que solicita la acusación particular en nombre de la familia del joven fallecido. Su defensa sostiene que se trató de una imprudencia al no asumir el riesgo que se podía producir al ir bajo los efectos del alcohol y con exceso de velocidad.

LA FAMILIA, DESTROZADA

Víctor convivía con sus padres en Rivas Vaciamadrid. Estudiaba un modulo de tiempo libre y quería opositar para ser guardia civil o policía nacional. "No dependía económicamente de nosotros. Había empezado a trabajar. Le encontré trabajo y me arrepentiré toda la vida. Me gustaría que me devolvieran a mi hijo, Víctor López", ha destacado.

A preguntas del abogado de la Mutua Madrileña, el padre del fallecido ha insistido en que no quiere dinero y que devolvería todo lo recibido si le devolvieran a su hijo. "No me voy a recuperar en la vida. Ningún dinero del mundo puede reparar lo que valía. No hay dinero en el mundo", ha aclamado entre sollozos.

Con una foto de su hijo en las manos, la madre de la víctima, Gema Casado, no ha parado de llorar en todo el interrogatorio. Su muerte sobrevino nada más cumplir un año de la pérdida de su hijo mayor.

"Éramos uña y carne. Era mi vida. No puedo ni salir de casa. Yo simplemente quiero justicia", ha implorado. Tras abandonar destrozada la sala de vistas, ha querido entrar pasados unos minutos junto a su marido para seguir el testimonio de otro familiar.

También han comparecido las dos abuelas del chico, quienes no han superado la muerte de sus nietos. "Nos ha partido la vida. Ha sido un crimen", ha aseverado una de ellas. Su otra abuela ha comentado al final de su declaración que no deseaba nada malo al homicida, solo que esté en la cárcel.

HECHOS JUZGADOS

En su escrito, el fiscal recoge que el conductor kamikaze decidió el 15 de septiembre de 2019 coger su coche "pese a tener sus facultades disminuidas como consecuencia de una previa ingestión de bebidas alcohólicas".

La Fiscalía subraya que, pese a todo, el acusado partió hacia Arganda del Rey por la autopista M-50, una vía que conocía a la perfección "dado que la utilizaba normalmente y con mucha frecuencia para ir a Fuenlabrada y a su domicilio", y que conducía a una velocidad muy por encima de la permitida (139 km/h).

El acusado, primero adelantó a otro turismo que circulaba por el carril central "aproximándose mucho al lateral izquierdo" y "provocando que tuviera que dar un bandazo hacia el carril derecho".

A continuación, realizó maniobras irregulares "como movimientos en zig-zag, pasando de un carril a otro, de los tres posibles, sin indicar con las luces intermitentes, poniendo de esta manera, en concreto peligro la vida e integridad física del resto de los usuarios de la vía, alguno de los cuales tuvo que modificar su velocidad e incluso realizar maniobra como cambio de carril, para evitar la colisión y poder esquivarlo".

Tras parar su coche en el arcén, el acusado reemprendió la marcha solo que esta vez lo hizo en sentido contrario "con pleno desprecio a los posibles resultados lesivos que pudieran derivarse de su acción y asumiendo el alto riesgo de llegar a atentar contra la vida e integridad física del resto de los usuarios de la vía, así como de causar daños materiales, peligro que con su acción estaba creando, y pese a que tuvo la posibilidad de evitarlo, no lo hizo".

La Fiscalía apunta que el acusado recorrió "aproximadamente" 1,9 kilómetros en sentido contrario al estipulado y a alta velocidad "rebasando a varios vehículos que tuvieron que realizar maniobras para evitar colisionar de manera frontal".

El acusado, que circulaba a 139 km/h en el momento de la colisión "pese a que existía por las características de la vía una limitación específica de 100 km/h y aconsejable de 80 km/h", superaba la tasa de alcoholemia.