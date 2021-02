La falta de una rampa obliga a suspender comisión en la Asamblea de Madrid

La Comisión de la Asamblea que investiga la gestión de las residencias madrileñas durante la pandemia ha anulado la sesión de hoy viernes porque uno de los comparecientes, en silla de ruedas, no ha podido acceder al estrado por la ausencia de rampa.

El presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) en la Comunidad de Madrid, Óscar Moral, se ha negado a comparecer ante estas circunstancias, porque no quería hacerlo en condiciones distintas al resto de las personas citadas en esta comisión.

Los grupos políticos han decidido por unanimidad aplazar la sesión y encontrar una fecha alternativa para su celebración por considerar inaceptable que aún existan barreras arquitectónicas en el edificio del Parlamento regional.

Junto a Óscar Moral, cuya comparecencia solicitó Ciudadanos, iban a declarar el presidente de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, Augusto García Navarro, a petición de Vox, y Carlos Mur, ex director general de Coordinación Sociosanitaria, a solicitud de Más Madrid.

El presidente de la Comisión, el socialista José Ángel Gómez Chamorro, ha explicado que la próxima fecha de celebración de esta sesión tendrá que ser acordada por la Mesa de la Asamblea.

El presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) en la Comunidad de Madrid, Óscar Moral, quien utiliza silla de ruedas, también ha declinado comparecer en estas circunstancias, ha explicado el presidente de la Comisión.

Los portavoces parlamentarios han pedido disculpas y han coincidido en que la Asamblea debe dar ejemplo en el ámbito de la accesibilidad, y han pedido que se habiliten tanto las salas como el salón del Pleno para que estos hechos no vuelvan a ocurrir.

También han estado de acuerdo en que no se podía continuar con la sesión de este viernes "como si no pasara nada" y aceptar que no puedan acudir comparecientes por el hecho de sufrir una determinada discapacidad.

En el posterior comunicado conjunto, todos los grupos parlamentarios han acordado elevar a la Mesa de la Asamblea la petición de que se realicen a la mayor brevedad posible las obras, reformas y operaciones necesarias para garantizar la completa accesibilidad de todos los ciudadanos a todas las instalaciones de la Cámara, de conformidad con la normativa vigente.

Además, solicitan a la Mesa la habilitación especial de otro día dentro de este periodo de sesiones y de manera inmediata para la celebración de una nueva sesión de la Comisión con el mismo orden del día de la que hoy se ha anulado, "sin que ello suponga restar ni minorar el tiempo de trabajo asignado a esta Comisión". EFE