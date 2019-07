La falta de examinadores en la DGT pone en riesgo el negocio de las autoescuelas

La falta de examinadores para obtener el carnet de conducir ha dejado a muchas autoescuelas al borde de la ruina. 300.000 españoles están a la espera de ser examinados del carné de conducir y casi 9.000 escuelas están pasado verdaderos apuros para sobrevivir. Entre los motivos que han desatado el colapso en la DGT destacan las jubilaciones que no se han repuesto, horas extra no pagadas y un sistema de régimen interno que no se ha abierto a diferencia de por ejemplo Portugal y Alemania. José Miguel Báez, Presidente de la Confederación Nacional de Autoescuelas, ha reclamado en COPE que los ciudadanos deben tener el derecho de examinarse en un examen por el que pagan una tasa, y así las autoescuelas puedan sobrevivir.

Báez señala que está problemática está afectando, además de a las escuelas y a los alumnos, a las empresas transportistas que no encuentran conductores y desliza que también podría estar afectando a la bajada de venta de automóviles en España, ya que actualmente existe una bolsa de 300.000 personas que están en listas de espera, y que por tanto no se compran un coche. Por todo ello, CNAE reclama la incorporación inmediata de 125 examinadores fijos y 50 itinerantes.

En Madrid, Barcelona, Málaga, Cuenca y Castellón hay muchas escuelas cerca de la quiebra. Tal y como explica Roberto Méndez, Gerente de la autoescuela Albea, estas escuelas de formación no viven de la prueba teórica por la que no cobran, sino de las clases de conducción que sus profesores imparten de cara al examen práctico. Al no haber examénes programados por la falta de funcionarios, los alumnos dejan de contratar clases y esto desemboca en una situación de crisis económica. De hecho, en los dos últimos años el número de autoescuelas en España se ha reducido de 9.300 a 8.800.

Desde CNAE confían en que la negociación con el Ministerio de Economía y Hacienda llegue a buen puerto en un plazo de 20 días con una ayuda de un millón de euros destinado al pago de horas extra que en el corto plazo paliaría la situación.