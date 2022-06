Falta concreción y varias semanas de plazo para tratar de atajar la violencia machista

Con 48 años y tras dos años de noviazgo con su presunto asesino, su fallecimiento deja huérfano a dos niños de 15 y 20 años. El de Luisa María en Tomelloso fue el cuarto asesinato en tan solo 8 días y el decimoctavo caso de violencia de género en 2022. Un tremendo y repentino repunte que ha llevado al Ministerio de Igualdad a promover una reunión urgente del grupo de trabajo del Pacto de Estado contra la violencia de género con las Comunidades Autónomas que ha terminado sin medidas concretas más allá de la creación de comités de crisis para la detección de casos o de la elaboración de un catálogo de buenas prácticas.

“Queremos que se apruebe todo esto antes de que se elaboren los presupuestos en todas las administraciones para tener claro, no solo cuál es la cifra sino qué tipo de financiación tiene que haber” ha asegurado la secretaria de Estado de Igualdad y para la violencia de género Ángeles Rodríguez al término de la reunión en la que se han establecido los ejes de trabajo con la voluntad de aprobarlos antes de verano además de poner en marcha los mecanismos para analizar de forma exhaustiva los antecedentes en todos los casos, especialmente los más graves, para avanzar en la prevención de estas situaciones.

Desde que se empezó a tener registros de las víctimas mortales en 2003, ya son 1.148 las mujeres asesinadas en España. En los últimos años se han multiplicado los esfuerzos por poner fin a este tipo de violencia machista y es cierto que el número de víctimas mortales se ha reducido en más de un 20% desde 2013. A pesar de todo, el número de personas inscritas en el Registro Central del Ministerio de Justicia aumentó en 2021 hasta las 30.141 mujeres, lo que supone un 3,2% más que en el año 2020. El de la violencia de género sigue siendo un problema real que está lejos de erradicarse y que según apunta en COPE el ex delegado del Gobierno para la Violencia de Género Miguel Lorente, su tratamiento debe centrarse en la educación “El último barómetro ofrecido por el centro Reina Sofía que se centraba en jóvenes de 15 a 21 años muestra que hay un 15% de chicos que piensan que la violencia de baja intensidad es aceptable en la pareja, ahí está el problema en justificar la violencia para corregir conductas que no nos gustan”.

Además, según datos de la fundación ANAR, en casi el 70% de los casos de violencia de género que afecta a menores está implicada la tecnología y en el 44,3% existe violencia física. “La tecnología lo que hace es invisibilizar, acompañar y agravar una tendencia que está presente en la conducta y en la concepción de la mujer de los más jóvenes. Intentar poner límites a través de los dispositivos digitales es muy complicado, de nuevo la solución está en la mentalidad y no en los medios”, explica Lorente. No se denuncia los suficiente En los últimos 10 días se han producido en España 4 víctimas mortales de violencia de género, en 3 de ellos no existían denuncias previas. En 2021, el 75% de las víctimas mortales no habían denunciado previamente. Es el gran escollo para mitigar de una manera real la lacra de los abusos de género.