Fallece un trabajador de mantenimiento de carreteras al ser atropellado en la AP-7, a la altura de Cartagena (Murcia)

Servicios sanitarios de emergencia no han podido salvar a un trabajador de la empresa concesionaria del mantenimiento de la autopista AP-7, que ha muerto al ser atropellado por un vehículo en el kilómetro 808 de la referida vía, cerca de la salida La Palma-La Aparecida, en el término municipal de Cartagena.

El 1-1-2 recibía llamadas informando del accidente a las 8.45 horas, según fuentes del Centro de Coordinación de Emergencias consultadas por Europa Press.

Al lugar acudieron patrullas de la Guardia Civil y una Unidad Móvil de Emergencias (UME) con personal sanitario de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061. A su llegada, no pudieron más que certificar el fallecimiento del atropellado, un varón de 39 años.

El conductor del vehículo autor del atropello, un hombre de 44 años, tuvo que ser atendido por los sanitarios y trasladado al hospital Santa Lucía en ambulancia no asistencial con lesiones aparentemente no graves y un compañero del accidentado, de 36 años, también fue atendido por crisis de ansiedad, si bien no precisó traslado a centro sanitario.

Además, se ha movilizado a una psicóloga del Grupo de Intervención Psicológica en Desastres y Emergencias (GIPDE) del Colegio Oficial de Psicólogos de la Región de Murcia para asistir a los compañeros del trabajador muerto. El incidente ha sido informado al Instituto de Seguridad y Salud Laboral de la Región de Murcia.