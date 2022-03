Fallece el actor William Hurt, icono de los 80 y secundario de oro en los 90

Este domingo ha fallecido a los 71 años y por causas naturales el actor estadounidense William Hurt, un ícono cinematográfico en los años 80 del siglo pasado que posteriormente fue virando hacia papeles más secundarios a los que siempre aportaba el máximo caché.

Nacido en Washington en 1950, Hurt estudió interpretación en la escuela Juilliard junto a Robin Williams y Christopher Reeve, y debutó en la película de ciencia ficción "Altered States" ("Un viaje alucinante al fondo de la mente") en 1980, un papel que le valió la nominación a Mejor Nueva Estrella en los Globos de Oro.

Pronto le llegó la fama al ganar un Óscar por "Kiss of the spider woman" ("El beso de la mujer araña", 1985), y también en los 80 protagonizó filmes como "Body heat" ("Fuego en el cuerpo", 1981) o "Children of a lesser God" ("Hijos de un Dios menor", 1986).

A partir de los 90, sus participaciones cinematográficas viraron hacia papeles más secundarios en los que sin embargo siempre destacaba, como en "A.I. Artificial Intelligence" ("A. I. Inteligencia Artificial", 2001), "The Village", ("El bosque", 2004) y "The good shepherd" ("El buen pastor", 2006).

También interpretó durante una década a Thaddeus Ross en el universo Marvel.

Además de ganar el Óscar en 1985, Hurt recibió nominaciones al máximo galardón cinematográfico en otras tres ocasiones: "Broadcast News" ("Al filo de la noticia", 1987), "Children of a lesser God" ("Hijos de un Dios menor", 1986) y "A History of Violence" ("Una historia de violencia", 2005), donde tan sólo apareció unos 10 minutos en escena.

Hurt también actuó en producciones teatrales, especialmente en obras de William Shakespeare, como "Henry V", "Fifth of July", "Richard II" y "A Midsummer Night’s Dream" y recibió una nominación a los premios Tony en 1985 por "Hurlyburly".

El último trabajo que hizo antes de morir fue interpretar a Donald Cooperman en 14 episodios de la serie de Amazon "Goliath".

"Es con gran tristeza que la familia Hurt llora la muerte de William Hurt, amado padre y ganador de un Óscar, el 13 de marzo de 2022, una semana antes de que cumpliera 72 años", indicaron los familiares.

El actor falleció entre sus familiares de forma tranquila y por causas naturales.