FADSP tilda de "insuficientes" las medidas en Madrid y defiende, por "sensatas", las propuestas de Sanidad

La Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Madrid ha tildado de "claramente insuficientes" las nuevas medidas contra el COVID-19 anunciadas este viernes por la Comunidad de Madrid, que, a su juicio, "va por detrás de los hechos y no adopta las medidas preventivas necesarias para contener la pandemia".

"Empeñarse en el confinamiento de zonas básicas de salud es una solución claramente irracional que, como ya señalamos en su momento, es de muy difícil cumplimiento que por otro lado no evita la mayoría de la transmisión del virus", insisten en un comunicado.

Así, denuncian que la Comunidad de Madrid "no está haciendo aquello que debe hacer": "Incrementar de manera notable los medios del transporte público, tanto en número de convoyes como en la frecuencia de convoyes y autobuses. No está incrementando el personal sanitario en la Atención Primaria. No está incrementando el número de rastreadores que continúa siendo notablemente insuficientes y no está aumentando el número de camas hospitalarias y reforzando el dispositivo de Atención Especializada de la región".

"Vivimos en una situación realmente crítica. Entendemos que las propuestas que ha hecho el Ministerio de Sanidad son más razonables y sensatas, y, desde luego, pensamos que la Comunidad de Madrid tiene que asumir su responsabilidad sobre los enfermos y fallecidos que está provocando su actuación irresponsable", concluyen.