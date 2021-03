Fad visibiliza en su última campaña el impacto de la crisis posCOVID en los jóvenes y apela a la solidaridad

Uno de cada tres jóvenes ha perdido el trabajo o ha sufrido un ERTE durante la pandemia. Dos de cada tres han pasado el confinamiento en el domicilio familiar por sus dificultades para emanciparse. El pesimismo y la incertidumbre sobre el futuro han aumentado: un 40% piensa que en tres años la situación del país estará peor. Y uno de cada tres jóvenes ha reconocido sentir soledad durante el encierro y su estado emocional durante este periodo se ha caracterizado por la ansiedad, el estrés, la apatía y el aburrimiento .

Estas son algunas consecuencias reales que la crisis posCOVID está teniendo sobre la la juventud española, un colectivo que además ha sido uno de los más estigmatizados durante la desescalada por determinados comportamientos que, aunque minoritarios, han proyectado sobre los y las jóvenes españoles una imagen de irresponsabilidad generalizada y han reforzado una imagen negativa de la juventud en el espacio mediático y el discurso político.

Sin embargo, estudios recientes llevados a cabo por miembros de la Red de Estudios sobre Juventud y Sociedad -que integra a numerosas expertas y expertos en juventud de once universidades y centros de investigación españoles como el Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud de Fad- han confirmado que durante el 2020 muchos jóvenes se han organizado, han participado en sus comunidades, han prestado apoyo a sus familiares en el uso de las TIC, han liderado proyectos de entretenimiento, han tejido lazos con grupos más desfavorecidos… iniciativas que, aunque en la mayoría de las ocasiones no han sido visibilizadas, muestran jóvenes diversos, empáticos, trabajadores, preocupados por la salud y comprometidos con su entorno.

Ésta es la realidad sobre la que quiere sensibilizar la nueva campaña de Fad, “Aceptamos el reto” que ha sido diseñada de forma completamente desinteresada por la agencia Arnold y que durante 2021 difundirán de forma gratuita la práctica totalidad de los medios de comunicación españoles.

En la presentación han participado la directora general de Fad, Beatriz Martín Padura; la directora de Servicios al Cliente de Arnold, Ángela Mora; y la subdirectora de Comunicación de Fad, Beatriz Pestaña. También han intervenido Elsa Arnáiz (Talento para el futuro), Kike Labián (Kubbo) y Adrián Arrogante (Asociación Apasionante), tres jóvenes que participan en iniciativas colectivas juveniles de acción social y emprendimiento.

Sus objetivos son visibilizar cómo la crisis posCOVID está afectando a los y las jóvenes españoles y apelar a la solidaridad intergeneracional para encontrar, de forma conjunta, las estrategias para superar las dificultades a las que se enfrentan hoy (falta de empleo, empleos precarios, dificultades para la emancipación, desánimo general, etc).

Para la directora general de Fad, Beatriz Martín Padura: “No se trata de idealizar a la juventud, sino de ser justos. Planteamos nuestra campaña no como una petición de ayuda inspirada por lástima o condescendencia, sino que apelamos a la solidaridad intergeneracional ya que existen factores estructurales sobre los que los y las jóvenes no pueden actuar, necesitan del apoyo social. No es válida una apelación genérica al emprendimiento. La crisis puede ser una oportunidad para plantear un nuevo contrato intergeneracional, que pueda servir no sólo para superar la crisis, sino también para afrontar el futuro con mayor cooperación entre las generaciones”.

La campaña “Aceptamos el reto”, dirigida a población general, consta de tres spots para TV; una cuña de radio; tres gráficas para publicidad exterior y prensa; y una web (aceptamos el reto.com).

En su versión digital, más dirigida a jóvenes, cuenta con varias piezas para redes sociales en las que se anima a los y las jóvenes a que acepten el difícil reto que tienen por delante y a mostrar que son muchos y muchas los que ya están plantando cara a las dificultades. Se trata de sensibilizar y “activar”, hacerles conscientes de su capacidad de transformación de la realidad, de su capacidad de acción frente a la crisis.

De hecho, la campaña muestra el ejemplo de tres de estos jóvenes que, desde diferentes iniciativas colectivas juveniles de acción social ya lo están haciendo. Se trata de Adrián Arrogante de la Asociación Apasionante; Elsa Arnáiz, de Talento para el Futuro; y Kike Labián y Palmira Cardo, de Kubbo.

Adrián Arrogante es un joven de Seseña (municipio de Toledo), “expulsado” -tal y como él mismo afirma- del sistema educativo que junto a otros compañeros encontraron en el rap una forma de expresión y de dinamización cultural de su entorno. A través de peleas de gallos y la producción audiovisual de cortos y videoclips combaten el absentismo escolar y muestran que la acción colectiva juvenil es motivadora e inspiracional, palanca de cambio social. Juntos crearon la Asociación Apasionante y tratan de encontrar un futuro profesional en el audiovisual. Tal y como lo describe Adrián: “Asociación Apasionante es una asociación juvenil donde potenciamos comunidades de jóvenes que se reúnen en torno a su pasión. Mediante actividades donde desarrollan sus habilidades ganan experiencia en lo que les apasiona y generan un aprendizaje grupal”

Elsa Arnáiz es subdirectora de Talento para el Futuro (talentoparaelfuturo.com), una plataforma que ayuda a canalizar el esfuerzo colectivo de más de 70 organizaciones de la sociedad civil para empoderar, formar e inspirar a los jóvenes. Su misión fundamental es que la voz de los jóvenes esté en los procesos de toma de decisiones. Para Elsa “Talento para el futuro nace para convertir a la “generación perdida” en agentes de cambio; y la desconexión entre jóvenes y sociedad en cuanto a proyectos y propuestas para construir la sociedad del futuro"

Kike Labián y Palmira Cardo, junto a otros compañeros y compañeras, han puesto en marcha Kubbo (kubbo.org), una compañía de artes escénicas e innovación social que reúne a jóvenes artistas interdiciplinares. Parten del hecho de que sólo el 8,7% de los artistas pueden vivir de su vocación y reivindican el papel del arte y de los artistas jóvenes como agentes de cambio social.

A lo largo de la campaña se promoverá que sean muchos más jóvenes los que se sumen a “Aceptamos el reto”. El objetivo es que, especialmente a través de su web y redes sociales, la campaña sirva de plataforma para mostrar otra imagen de la juventud comprometida, creativa y solidaria. Para la directora general de Fad, Beatriz Martín Padura: “queremos mostrar una imagen más real de la juventud, contribuir a combatir la imagen estigmatizada de los y las jóvenes. Mostramos en la campaña tres ejemplos, pero también están aceptando el reto los y las que trabajan y estudian a la vez para poder labrarse un futuro; aquellos y aquellas que idean formas imaginativas de emanciparse y construir su proyecto vital o los que simplemente tratan de no venirse abajo, de no tirar la toalla, ante las dificultades”.

La campaña también apela a que empresas y entidades se sumen y “acepten el reto” contando las iniciativas para jóvenes que tienen en marcha o que tienen previsto acometer.

“ACEPTAMOS EL RETO”, LOS CHALLENGE

Las distintas ejecuciones de la campaña presentan diferentes retos a los que los y las jóvenes se enfrentan hoy en día y los presenta como “challenges” en redes sociales: #EncontrarTrabajoChallenge; #Llegar AfindemesChallenge; #IndependizarseChallenge; #Estudiar yTrabajarChallenge; #DejardeSerBecariaChallenge; #NoVenirseAbajo challenge.

Los tres spots tienen una locución similar: “Nuestra generación hace muchos retos en las redes: los challenge. Pero los más difíciles están en la vida real. Como el famoso “encontrar trabajo challenge” o el “llegar a fin de mes challenge”. Y aunque para superarlos necesitamos vuestro apoyo, aceptamos el reto. Fad. Súmate en aceptamoselreto.com 900 16 15 15.