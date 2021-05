Fad y Red Española de Desarrollo Rural firman un convenio de colaboración en el ámbito rural

Esta mañana, en Madrid, la directora general de Fad, Beatriz Martin Padura, y el presidente de la Red Española de Desarrollo Rural (REDR), Secundino Caso Roiz, han firmado un convenio de colaboración para coordinar el desarrollo de acciones conjuntas, con el objetivo de fomentar el desarrollo personal y social de los y las jóvenes del medio rural.

La REDR es una asociación sin ánimo de lucro constituida en el año 1995 con el objetivo genérico de promover un modelo de desarrollo rural integral y sostenible. La REDR está integrada en la actualidad por más de 200 Grupos de Desarrollo Rural de todo el territorio español, los cuales trabajan por el impulso del medio rural con el apoyo e implicación de toda la población, donde la juventud cobra un especial protagonismo.

Es muy importante para ambas entidades impulsar un espacio de encuentro y diálogo para los jóvenes en entornos urbanos-rurales, acercando y dando a conocer las distintas oportunidades que sus medios ofrecen, así como desarrollar programas conjuntos de Cooperación al Desarrollo, cuyo fin sea el fortalecimiento del tejido local a través del empoderamiento de sus comunidades.

Para la directora general de Fad, Beatriz Martín Padura: “en Fad queremos entender mejor, gracias a REDR, la realidad juvenil rural e integrar este conocimiento en los proyectos generales de Fad que puedan responder mejor a las necesidades de los jóvenes que no viven en grandes núcleos urbanos”.

Por su parte, para el presidente de la Red Española de Desarrollo Rural (REDR), Secundino Caso Roiz: “Desde la Red Española de Desarrollo Rural estamos apostando de manera decidida por empoderar a los jóvenes rurales e impulsar su sentimiento de arraigo, un aspecto clave en la lucha contra la despoblación. Esta apuesta por la juventud nos une con Fad”.

La colaboración entre ambas entidades se basa en este primer momento en la difusión por parte de la REDR de diversos proyectos educativos de Fad dirigidos a adolescentes, familias y docentes.

Entre ellos está (In)fórmate, que promueve la alfabetización mediática y el fomento del pensamiento crítico en la población adolescente, y que ha puesto en marcha el concurso Info_Influencers en el que se propone un reto a adolescentes de entre 13 y 18 años: elaborar contenido informativo a partir de un hecho real que sea veraz y riguroso, un ejercicio para que los jóvenes aprendan a comunicar sin desinformar. Se pueden presentar individualmente o animados por sus profesores, que cuentan con material para tratar este tema en el aula. Los jóvenes que decidan presentarse podrán hacerlo de forma individual o por equipos y deberán crear de cero un producto informativo sobre un hecho de la actualidad de su entorno. Tienen hasta el próximo 21 de mayo para presentar sus contenidos periodísticos.

El concurso Info_Influencers, según queda recogido en las bases, está dividido en tres categorías: la modalidad de periodismo escrito, en la que se premiarán los mejores trabajos textuales en formato de noticia o reportaje; la de periodismo audiovisual, donde se presentarán las mejores producciones de piezas informativas en lenguaje audiovisual; y, por último, la modalidad de periodismo sonoro, en la que se premiarán las mejores propuestas en formato podcast.

El jurado, formado por periodistas y profesionales del mundo de la comunicación, le dará vital importancia a que la información esté elaborada de forma veraz y rigurosa.

Los ganadores del concurso, en cualquiera de las tres categorías, recibirán como premio el poder participar en una masterclass exclusiva con diversos divulgadores científicos y Youtubers muy populares, como La Gata de Schrödinger, Quantum Fracture o Javier Santaolalla, además de algunos premios tecnológicos.





OTROS PROYECTOS

La REDR también va a colaborar estrechamente con Fad en la difusión entre los y las jóvenes rurales del reto “Repensando la participación en los espacios educativos 2021”, un concurso de ideas para universitarios y docentes que presenten soluciones innovadoras a las restricciones en las relaciones interpersonales del alumnado por motivos de seguridad en pandemia. El objetivo es encontrar soluciones que mejoren los actuales espacios de relación y ocio y/o los comunitarios en los centros escolares por lo que podrán presentarse propuestas o recursos para mejorar las dinámicas de cohesión grupal, reforzar contenidos, dinamizar el grupo o para jugar en el tiempo libre. Todo ello, respetando las medidas de higiene y seguridad establecidas en los centros escolares, pero que a la vez fomenten y permitan las relaciones personales. Se podrá presentar la candidatura a través de la web de Educación Conectada

Educación Conectada es una iniciativa de Fad y BBVA que comprende un conjunto de acciones dirigidas al ámbito educativo tras la crisis causada por la pandemia. El objetivo es contribuir a paliar las graves consecuencias que la actual crisis está teniendo en toda la comunidad educativa.

Próximamente también se trabajará en los proyectos Lanzadera WiT, un programa de capacitación dirigido a jóvenes con el que podrán conseguir una beca de formación en Soporte IT y No More Haters, una iniciativa para luchar contra los mensajes de odio en la red.

Además, la REDR se ha sumado a la campaña de Fad "Aceptamos el reto" con un testimonio de una joven del ámbito rural, y una serie de ayudas destinadas a jóvenes para el emprendimiento en el ámbito rural: www.aceptamoselreto.com