Fad y BBVA inician acciones de apoyo dirigidas a docentes y familias para reducir la brecha de uso digital

A través del proyecto Educación Conectada, Fad y BBVA presentaron ayer durante un evento online, al que asistieron más de 400 docentes y familias, una serie de acciones de apoyo dirigidas a la comunidad educativa para reducir la brecha de uso digital. Estas acciones tienen el objetivo de ayudar a docentes y familias a adaptarse al actual contexto educativo en estos momentos de crisis causada por la COVID-19.

Durante el evento, la directora de programas sociales de BBVA, Lidia del Pozo, comentó que “el cierre masivo de colegios, institutos y universidades el pasado curso escolar y la forzosa educación en remoto, ponen de manifiesto que no todos los centros, profesores, alumnos y familias están preparados para enseñar y aprender online”. “La conectividad y los recursos tecnológicos son clave pero también lo son las competencias digitales necesarias para su correcta utilización”,añadió. En este sentido, "BBVA lleva 15 años apoyando la educación, que es una de principales líneas estratégicas de trabajo de nuestra acción social dirigida a desarrollar e impulsar programas educativos en todo el mundo, y a la que dedicamos anualmente unos 40 millones de Euros".

Por su parte, Beatriz Martín Padura, directora general de Fad, se refirió a la iniciativa de Educación Conectada, “nos sentimos orgullosos de este programa porque nació para apoyar en esta crisis al sistema educativo, piedra angular de nuestra sociedad, involucrando a todos y con compromiso de futuro; sin olvidar a los más vulnerables porque como sociedad no nos perdonaríamos que sus dificultades de acceso a lo digital puedan ser un motivo de desigualdad que amplíe la brecha educativa”. “El regreso a las aulas en septiembre no era fácil, y hoy podemos decir que se ha superado de forma excelente, y no exento de mucho esfuerzo, por eso, mostramos mucha empatía y respeto hacia lo que lleváis haciendo toda la vida, pero más este difícil 2020”.

REDUCIR LA BRECHA DE USO DIGITAL

El cierre de los centros escolares el pasado mes de marzo obligó a los centros y docentes, a las familias y al alumnado a adaptarse de forma abrupta a la enseñanza online sin contar en muchas ocasiones con la formación y herramientas necesarias para ello. De hecho, según la investigación “Panorama de la educación en España tras la pandemia de COVID-19” realizada por Educación Conectada, no contar con la formación para la enseñanza a distancia o híbrida (presencial y a distancia) preocupa de forma acusada a siete de cada diez docentes (69,3%). Por su parte, el 68% de las familias se muestran preocupadas por la gestión de la docencia presencial y a distancia de manera simultánea o alternativa.

Por este motivo, desde Educación Conectada se han puesto en marcha diversas acciones para contribuir a la transformación digital del sector educativo. Acciones que se concretan a través de la transferencia de conocimiento de expertos y expertas en la materia, la visibilidad de buenas prácticas de centros escolares en diferentes fases de transformación y un paquete formativo en competencias digitales para los equipos directivos de los centros, docentes y familias.

Para los equipos directivos y profesorado se están ofertando formaciones muy encaminadas a contribuir a la transformación digital de los centros (cultura colaborativa, comunicación, etc.) y otros aspectos fundamentales como gestión de crisis y liderazgo. Una formación en competencias y habilidades digitales con un doble objetivo: adaptarse al actual contexto educativo y reforzar sus estrategias de enseñanza.

Para las familias las acciones van encaminadas a ofrecerles las claves para acompañar a sus hijas e hijos en la nueva cultura digital educativa, ofrecerles conocimientos básicos sobre cómo apoyar a sus hijos e hijas en un formato de aprendizaje blended learning (presencial y digital); poniendo foco en la colaboración familia-escuela como medio para que su aprendizaje no se vea afectado.

“REPENSANDO LA EDUCACIÓN”, SERIE DE WEBINARS

Además, este conjunto de acciones comprende la realización de una serie de webinars prácticos sobre competencias y habilidades digitales que se celebrarán durante los meses de noviembre y diciembre bajo el título “Repensando la educación”.

Durante el primero de ellos, celebrado ayer, los más de 400 asistentes asistieron al diálogo “Educación: Familias y docentes 2.0” en el que participaron los expertos en educación digital, Maria Zabala y Panigiotis Kampylis. Han conversado sobre la necesidad actual del uso de plataformas y herramientas digitales y ofrecido pautas de cómo hacer un buen uso de la tecnología. Por último, docentes de cinco centros educativos expusieron cinco ejemplos prácticos de buenas experiencias en el uso de plataformas y herramientas digitales en centros escolares.

EDUCACIÓN CONECTADA

Educación Conectada es una iniciativa de Fad y BBVA que comprende un conjunto de acciones de urgencia dirigidas al ámbito educativo tras la crisis causada por la pandemia. El objetivo es contribuir a paliar las graves consecuencias que la actual crisis está teniendo en toda la comunidad educativa, y en particular, en la población más vulnerable contribuir a la transformación digital de la comunidad educativa.

Educación Conectada nace de la experiencia acumulada en los más de quince años de vida del proyecto Acción Magistral, que se reinventa para prestar un mayor apoyo a la comunidad educativa en esta crisis pos-COVID.

Las líneas principales de trabajo plantean como prioridades la adaptación de los centros escolares a la nueva realidad tras la crisis del coronavirus; acciones de reducción de la brecha de uso digital (formando en competencias, especialmente); y dar apoyo a las familias vulnerables, entre otros.