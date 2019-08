Facua se querella contra la empresa que elabora la carne mechada contaminada

(Actualiza la NA5080 con más información)

La asociación Facua-Consumidores en Acción ha presentado este viernes en los juzgados de Sevilla una querella contra la empresa Magrudis SL, fabricante de la carne contaminada con la bacteria de la listeria, por un posible delito contra la salud pública.

El vicepresidente de la organización y portavoz, Rubén Sánchez, ha detallado a los periodistas que Facua ha solicitado ejercer la acusación particular en representación de una afectada, vecina del municipio sevillano de Utrera, que consumió la carne "La Mechá" el miércoles 14 de agosto, cuando la Consejería de Salud "ya tenía confirmado que esa marca era la afectada pero decidió no hacerlo público aún", ha denunciado.

Ha avanzado que en los próximos días Facua informará de los pasos a seguir por los afectados para sumarse al procedimiento judicial que se abra a través de la representación de su equipo jurídico, que reclamará indemnizaciones económicas "que dependerán de baremos que están tasados, del número de días de baja u hospitalización o de las secuelas que puedan tener los afectados".

"Un fallecimiento o una secuela de por vida no lo compensa ninguna indemnización económica. Hay que depurar responsabilidades a nivel penal con quienes hayan podido provocar el brote de listeriosis y evaluar si hay responsables de haber contribuido a aumentar los casos por determinadas dejaciones de funciones", ha argumentado.

La asociación ha solicitado la apertura de una investigación por un posible delito contra la salud pública "y otros que puedan dilucidarse en el transcurso de la instrucción" contra Magrudis SL, "sin perjuicio de otras personas físicas o jurídicas que puedan resultar objeto de imputación a lo largo de la investigación", como las administraciones implicadas en el proceso.

Ha recordado que Facua ha denunciado desde el principio la "lentitud" de la Junta a la hora de poner en conocimiento la alerta alimentaria, que no se lanza hasta el pasado 16 de agosto y ha acusado a la administración autonómica de "incurrir gravísimas mentiras y errores" a lo largo de esta situación.

"La Junta ha dicho que no iba a haber una alerta sanitaria, que no hay riesgo para la salud o que el producto ya estaba fuera del mercado cuando no era así, por lo que ha cometido imprudencias de libro en materia de crisis sanitaria", ha lamentado Sánchez.