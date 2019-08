Facua presentará una querella contra la empresa de la carne contaminada

Facua-Consumidores presentará una querella penal contra la empresa Magrudis, fabricante de la carne contaminada con listeria, y exigirá compensaciones económicas.

Según el portavoz de Facua, Rubén Sánchez, la vía penal es la más adecuada por ser un "instrumento útil", capaz de defender con "mayores garantías" los intereses de los afectados, ya que, entre otras razones, permitirá a la asociación personarse como acusación particular en el juicio.

"La querella es la mejor opción para conseguir que se abra una investigación contra la empresa", ha explicado el portavoz de Facua, cuya asociación defenderá a una afectada y que no descarta que acudan más damnificados para "reivindicar sus derechos".

La única incertidumbre, ha dicho, es si la empresa donde se originó el brote ha contratado o no un seguro para poder hacer frente a las futuras reclamaciones, algo que no han podido contrastar hasta ahora puesto que Magrudis no ha respondido a las llamadas de Facua.

De momento, la asociación no actuará por vía judicial contra ninguna persona física o jurídica más, pero el portavoz ha aprovechado la rueda de prensa para repetir su demanda al consejero andaluz de Salud, Jesús Aguirre, para que asuma su "responsabilidad política" por gestionar "tarde y mal" la alerta alimentaria y dimita.

"Queremos ser prudentes con las denuncias a otras personas a pesar de que estamos convencidos de que hay miles de afectados que han presentado síntomas a los que no se les han realizado ningún tipo de análisis", ha afirmado Sánchez.